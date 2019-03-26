Поколение М откроет приемную ГИТИС в Новосибирске

Компания МТС в рамках проекта «Поколение М» откроет в апреле приемную Российского института театрального искусства — ГИТИС в Новосибирске: абитуриенты впервые смогут пройти первый тур вступительных экзаменов у педагога вуза, не покидая города.

Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. Отмечается, что приемная факультета эстрады ГИТИС будет работать 5 и 6 апреля 2019 года на площадке новосибирского Дома Актера по адресу ул. Серебренниковская, 35. Экзамен традиционно пройдет в формате творческого прослушивания. Перед началом прослушивания, 5 апреля, педагог ГИТИС проведёт творческую встречу-мастер-класс «Профессия: актер. Элементы внутренней техники» — для ребят (от 13 лет) из театральных кружков и студий города, и для тех, кто хотел бы прокачать свои навыки актёрского мастерства перед прослушиванием.

К экзамену по мастерству поступающий должен подготовить для исполнения: несколько литературных произведений (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения), не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием микрофона и минусовой фонограммы (иметь на USB-накопителе/флэшке). Приветствуется владение одним из музыкальных инструментов. Поступающий также должен быть готов к исполнению по заданию экзаменатора музыкально-сценических этюдов.

— Уже более 30 новосибирских ребят стали призерами проекта «Поколение М» и получили признание своего таланта и трамплин для его развития. В Год театра мы в партнерстве с ГИТИС впервые предоставляем уникальную возможность для абитуриентов из Новосибирска и области проверить свои шансы на поступление в ГИТИС и пройти прослушивание для поступления в крупнейший театральный вуз Европы прямо в Новосибирске, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото: пресс-служба МТС