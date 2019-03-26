 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Поколение М откроет приемную ГИТИС в Новосибирске

Приемная факультета эстрады ГИТИС будет работать 5 и 6 апреля 2019 года на площадке новосибирского Дома Актера.
  • 26/03/2019, 14:04
Гитис

Компания МТС в рамках проекта «Поколение М» откроет в апреле приемную Российского института театрального искусства — ГИТИС в Новосибирске: абитуриенты впервые смогут пройти первый тур вступительных экзаменов у педагога вуза, не покидая города.

Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. Отмечается, что приемная факультета эстрады ГИТИС будет работать 5 и 6 апреля 2019 года на площадке новосибирского Дома Актера по адресу ул. Серебренниковская, 35. Экзамен традиционно пройдет в формате творческого прослушивания. Перед началом прослушивания, 5 апреля, педагог ГИТИС проведёт творческую встречу-мастер-класс «Профессия: актер. Элементы внутренней техники» — для ребят (от 13 лет) из театральных кружков и студий города, и для тех, кто хотел бы прокачать свои навыки актёрского мастерства перед прослушиванием.

К экзамену по мастерству поступающий должен подготовить для исполнения: несколько литературных произведений (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения), не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием микрофона и минусовой фонограммы (иметь на USB-накопителе/флэшке). Приветствуется владение одним из музыкальных инструментов. Поступающий также должен быть готов к исполнению по заданию экзаменатора музыкально-сценических этюдов.

Уже более 30 новосибирских ребят стали призерами проекта «Поколение М» и получили признание своего таланта и трамплин для его развития. В Год театра мы в партнерстве с ГИТИС впервые предоставляем уникальную возможность для абитуриентов из Новосибирска и области проверить свои шансы на поступление в ГИТИС и пройти прослушивание для поступления в крупнейший театральный вуз Европы прямо в Новосибирске, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото: пресс-служба МТС

Популярное с сайта

В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

26/03/2019, 16:51
93 % спроса новосибирцев приходится на автосигнализации.
Малахов Лёва

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28
Стоимость курсового лечения — 532 656 рублей.
«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15
Глава новосибирского реготделения справедливороссов заявляет, что «это происходит не под какие-то выборы и не в интересах тех или иных групп влияния».

Актуальный разговор

Ведев

«Фактически мы имеем ситуацию, когда рубль «разгоняют» за счет бюджетного правила»

Все материалы
Новости

«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан

26/03/2019, 20:16

Сергей Проничев: «В моем намерении нет ни секретов, ни двойного дна, ни каких-либо договоренностей»

26/03/2019, 20:12

Умные технологии встраиваются в систему

26/03/2019, 18:36

ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

26/03/2019, 18:05

Составлен рейтинг самых больших квартир Сибири

26/03/2019, 17:03

В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

26/03/2019, 16:51

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15

S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

26/03/2019, 15:13

НГАУ расширяет сотрудничество с Монголией

26/03/2019, 14:17

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска