Роснано, Лиотех и НГТУ создадут кластер по производству накопителей энергии

Новосибирские инженеры из компании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект Роснано) и ученые НГТУ готовы передать заказчику первые отечественные накопители энергии большой мощности, испытания которых сейчас идут в Новосибирске. Два накопителя, в которых использованы аккумуляторы производства завода «Лиотех», будут установлены на солнечных электростанциях компании «Хевел» (также проект Роснано) в Тыве. После поставки этих накопителей заказчику можно будет говорить о появлении в Новосибирске промышленного кластера по производству накопителей большой мощности, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Презентация двух первых российских накопителей энергии большой мощности прошла в Новосибирске 26 февраля. Сейчас на заводе компании «Системы накопления энергии» (СНЭ) завершаются испытания двух новых накопителей, которые будут поставлены на солнечные электростанции компании «Хевел» (проект Роснано) в Тыве. Представители СНЭ сообщили, что в тендере на поставку накопителей для «Хевел» опередили конкурентов из Германии, Франции и Китая. Стоимость накопителей является коммерческой тайной, а их окупаемость в среднем будет составлять 3—4 года, она зависит от особенностей проекта, на котором применяются накопители.

На первых российских накопителях будут использованы батареи новосибирского завода «Лиотех», который также является проектом Роснано.

— В случае успешных испытаний накопителей можно будет говорить о создании новосибирского кластера накопителей энергии большой мощности, в которые войдут «Лиотех», СНЭ (проект Роснано) и НГТУ. Аккумуляторы будет поставлять завод «Лиотех» (проект Роснано), суперконденсаторы — ТЭЭМП и завод радиодеталей «Оксид», а специалисты НГТУ будут заниматься разработкой новых систем и научным сопровождением производства. Всего в работе кластера может быть задействовано не менее двадцати новосибирских предприятий. В результате в производстве накопителей будет использовано около 95 % российских комплектующих, — отметили в НГТУ.

Отмечается, что в создании кластера также выражала заинтересованность корпорация «Росатом». 20 декабря 2018 года в Новосибирске с рабочим визитом побывал вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома) Илья Галкин. Он провел рабочее совещание с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. На совещании обсуждались вопросы создания промышленного кластера на базе ООО «Системы постоянного тока» и НГТУ. Ранее представители ТВЭЛ выражали заинтересованность в надежных автоматизированных системах накопления энергии для обслуживания атомных электростанций и других предприятий холдинга.

Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Накопители большой мощности пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире. Предполагается, что российская разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов.

Накопитель не только обеспечит бесперебойное питание на случай аварий, но и решит целый ряд важных проблем в энергетике.

— Разработанные нами накопители повысят эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электрической энергии. Это позволит снизить износ электрических сетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, — обеспечение дополнительной электроэнергии во время пикового потребления, — говорит научный руководитель проекта Сергей Брованов.

Тем временем инженеры компании СНЭ готовятся испытать накопитель еще более высокой мощности. В первой декаде марта в Новосибирске пройдут испытания системы накопления энергии мощностью 1,2 МВт и энергоемкостью 400 киловатт-часов. Она имеет 12 метров в длину, по габаритам напоминает транспортный сорокафутовый контейнер, что делает ее более мобильной.

Фото: пресс-служба НГТУ