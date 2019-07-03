НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

НГТУ НЭТИ и Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ) подписали соглашение о реализации совместной программы двудипломного образования при подготовке бакалавров. Соглашение подписано для решения задач федерального проекта «Развитие экспорта потенциала российской системы образования», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Совместная подготовка кадров для производственных предприятий Северного Казахстана ведется вузами-партнерами на протяжении 3 лет. Ранее вузы совместно обучали по магистерской программе направления «Менеджмент», профиль «Индустриальный менеджмент». С 2019 года впервые начнется подготовка бакалавров по профилю «Бизнес-управление производственными системами». Совместная образовательная программа позволит студентам получить знания особенностей организации производственных процессов на предприятиях России и Казахстана, они смогут освоить управленческие практики ведения бизнеса и партнерского взаимодействия между странами.

— Студенты из Казахстана будут сдавать экзамены в оба вуза. В 1, 2, 6 и 7 семестрах они учатся в ВКТГУ, в 3, 4, 5 и 8 семестрах обучение проходит в НГТУ НЭТИ. Занятия будут идти по согласованным учебным планам. В результате студент проходит две защиты выпускной квалификационной работы, одна из которых — на казахском языке в ВКГТУ, и получает дипломы обоих вузов, — рассказали в пресс-службе.

Одна из задач программы — мягкая адаптация студентов из Казахстана к образовательной среде российского вуза.

— Переезд в новую страну, адаптация к требованиям другой образовательной системы и среды — это всегда определенный стресс для вчерашнего школьника. Благодаря нашей новой программе, казахстанские студенты смогут вливаться в нашу образовательную систему постепенно, им не нужно будет сразу покидать дом. Кроме того, наша программа направлена на укрепление кадрового потенциала дружественного государства, мы не увозим студентов из Казахстана, а вместе с ВКТГУ готовим их для работы на предприятиях республики. Мы стараемся не просто экспортировать российское образование, а делать это на взаимовыгодных условиях с нашими партнерами, — говорит декан факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Марина Хайруллина.

По словам декана, в этом году на новую программу планируется набрать не менее 15 студентов, уже поступило несколько заявок от заинтересованных абитуриентов. Занятия по новой программе начнутся с 1 сентября 2019 года.

Декан Школы бизнеса и предпринимательства ВКГТУ Эльвира Мадиярова отмечает, что сетевая форма сотрудничества между вузами вносит существенный вклад в воспроизводство кадров для промышленности региона и способствует закрепляемости выпускников на рынке труда Усть-Каменогорска.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ