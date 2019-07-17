НГТУ НЭТИ и НГОК создают образовательный кластер в сфере информационных технологий

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Новосибирский городской открытый колледж (НГОК) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных, научно-исследовательских и инновационных услуг. Помимо традиционного взаимодействия в сфере студенческой науки, профориентации и информационного взаимодействия, университет и колледж договорились о реализации сетевых образовательных программ, обеспечивающих непрерывную профессиональную подготовку от первого курса колледжа до окончания бакалавриата НЭТИ. Соглашение подписано в целях кадрового обеспечения задач национального проекта «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Согласно подписанному документу, часть профессиональных модулей специальностей «Программирование в компьютерных системах» и «Информационные системы» будут реализованы в формате отдельных программ на базе лабораторий факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ. По итогам обучения на этих программах студенты колледжа получат перезачет по соответствующим модулям в своем учебном плане, а также дополнительные (к основному диплому) документы об образовании. Кроме того, эти и другие модули будут зачтены выпускникам НГОК при поступлении на соответствующие программы бакалавриата в сфере информационных технологий в НГТУ, обеспечивая таким образом сокращенные сроки обучения по индивидуальной программе – 3 года вместо обычных четырех. Для этого колледж принял на себя обязательства корректировать свои образовательные программы под формат бакалаврского образования в НГТУ НЭТИ. Таким образом, колледж и университет сформировали уникальную систему непрерывной подготовки в сфере информационных технологий, начинающуюся фактически после 9-го класса и заканчивающуюся дипломом бакалавра НГТУ.

— Для нас принципиально важно, чтобы за период обучения в колледже студенты смогли познакомиться с большим количеством преподавателей и специалистов-практиков, побывать на разных площадках и освоить разные подходы к одним и тем же проблемам. В силу этого фактическое вынесение части образовательных модулей за пределы колледжа полезно не только в качестве знакомства с одним из лучших инженерных вузов Сибири, но и в качестве расширения личностного и профессионального кругозора. А интеграция программ среднего профессионального и высшего образования в такой схеме позволит студентам колледжа, выбравшим для продолжения обучения НГТУ НЭТИ лаконично продолжить свое образование в формате long-life learning. К системе «колледж – университет» со следующего года мы планируем подключить также и новосибирские школы со специализированными ИТ-классами, что позволит говорить о региональном сетевом образовательном кластере сфере информационных технологий, —прокомментировал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ