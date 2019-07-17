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Новосибирская область подписала план мероприятий по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь

Основной акцент — на установлении и развитии кооперационных связей.
  • 17/07/2019, 18:28
pravitelstvo

Белоруссия и Новосибирская область усиливают сотрудничество, активизируя работу по целому ряду ключевых направлений. Достигнута договорённость о проведении 39 мероприятий по сотрудничеству в различных сферах: в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, в аграрной промышленности и транспортной отрасли, образовании, молодёжной политике, культуре и других отраслях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Новосибирской области подписан в ходе VI Форума регионов России и Беларуси. Подписи под этим документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко. Губернатор отметил, что новый план сотрудничества весьма насыщен.

— Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей – в первую очередь, в освоении выпуска новой продукции, — отметил губернатор Новосибирской области.

Губернатор подчеркнул, что в 2019 году активизировались экономические взаимоотношения между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

— По итогам пяти месяцев этого года прирост внешнеторгового оборота на этом направлении составляет 4%. Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов «Гомсельмаш», развивается совместное производство техники на территории Новосибирской области. Белорусский производитель ворот «Алютех» принял решение о строительстве предприятия на территории нашей области. Это – лишь некоторые примеры совместных проектов, которые нам удалось инициировать за последние полгода, — пояснил Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что Республика Беларусь и Новосибирская область уже работали по трёхлетней Программе мероприятий по развитию сотрудничества с 2016 по 2018 год. Документ предусматривал взаимодействие по вопросам экономического развития, промышленного производства, в научной деятельности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, культуре и молодёжной политике. Среди примеров успешной работы – организация совместного предприятия «БКМ-Сибирь» по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ».

В региональном правительстве подчеркнули, что стороны продолжат сотрудничество в сфере промышленного производства и торговли, агропрома, транспорта, образования, здравоохранения, молодёжной политики, информационных технологий, культуры, туризма и т. д.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в научной сфере. Правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Академгородка 2.0.

Будет активизирована работа и в рамках заключенных ранее соглашений между Новосибирской областью и Могилёвской, Гродненской, Брестской областями.

Фото: редакции

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