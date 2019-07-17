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Новосибирский вуз лишился аккредитации по нескольким направлениям

Студентов переведут в НГУЭУ.
  • 17/07/2019, 17:38
Новосибирский вуз лишился аккредитации по трем направлениям

Новосибирский вуз «Сибирский институт международных отношений и регионоведения» (СИМОР) лишился аккредитации. 85 студентов вуза продолжат обучение в НГУЭУ, об этом сообщается на сайте экономического университета.

— НГУЭУ в новом учебном году примет на обучение 85 студентов Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОР). Это решение было принято в связи с истечением срока действия государственной аккредитации СИМОР по отдельным направлениям подготовки, в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. №957, — говорится в сообщении.

85 студентов очного отделения перейдут в НГУЭУ по направлениям подготовки: 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат), 41.03.05 «Международные отношения» (бакалавриат), 41.04.05 «Международные отношения» (магистратура) с сохранением условий обучения.

— Образовательный рынок Новосибирска является достаточно конкурентным по направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» – как минимум, три ведущих государственных вуза реализуют эти программы, — прокомментировал заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов. — Поэтому, когда стало известно, что большинство студентов СИМОР выбрали НГУЭУ для продолжения своей профессиональной подготовки, коллектив кафедры воспринял это диалектически. С одной стороны, это мотивация, подтверждение высоких конкурентных качеств НГУЭУ и нашей кафедры. С другой, это большая ответственность перед студентами, которые нам доверились, за качество подготовки, за позиции и перспективы на рынке труда.

Он добавил, что на кафедре уже сравнили учебные планы – есть небольшие расхождения, но в целом с зачетами и перезачетами, по его словам, не должно возникнуть больших проблем. Наибольшее внимание планируется уделить студентам последнего курса СИМОР, которые должны уже в следующем году защищать квалификационную работу. При необходимости преподаватели готовы работать персонально, чтобы максимально сократить издержки переходного периода.

— Более того, мы планируем рекрутировать несколько преподавателей из СИМОРа, что также пойдет на пользу и студентам, и нашей кафедре, — отметил Денис Борисов. —Благодаря новым специалистам мы усилим свое главное качество – междисциплинарность. К преподавателям по экономике, истории, филологии, философии, праву добавятся кандидаты политических и социологических наук. Мы приложим все усилия для того, чтобы новые студенты смогли гармонично влиться в сообщество нархоза и успешно продолжили путь к будущей профессии.

Фото: pixabay.com, автор- giovannacco

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