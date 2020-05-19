НГТУ НЭТИ начал капитальный ремонт фасадов учебного корпуса университета

НГТУ НЭТИ начал капитальный ремонт фасадов 1 учебного корпуса университета, сообщили в пресс-службе университета. Работы будут завершены к 19 августа — в этот день НГТУ НЭТИ исполнится 70 лет.

Другой причиной ремонта стало проведение в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Мы должны привести в порядок наши главные фасады, которые выходят на проспект Маркса. Конечно, эти работы в том числе связаны с Молодежным чемпионатом мира по хоккею. В это время проспект Маркса станет одним из главных туристических маршрутов, а наш кампус — одной из главных площадок для студенческих событий. Мы должны сделать так, чтобы облик нашего университета как минимум не испортил этот большой праздник, — говорит ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев. Всего будет отремонтировано около 18 тыс. квадратных метров фасада 1 корпуса. Также будут отремонтированы фасады первого и второго общежитий. Средства в размере 65 млн рублей выделило Министерство науки и высшего образования России.

Отмечается, что ремонт фасадов — не единственное изменение облика университета. В мае 2019 года около стен четвертого корпуса вместо аварийных деревьев была высажена сосновая аллея, на фасаде второго корпуса появился огромный экран для показа кино под открытым небом, а летом 2019 года в НГТУ НЭТИ прошел масштабный фестиваль граффити: молодые художники раскрасили более 400 квадратных метров стен учебных корпусов и общежитий. Также к юбилею летом 2020 года на территории НГТУ НЭТИ планируется установить памятник — сверхзвуковой бомбардировщик Су-24, разработанный с участием сотрудников вуза и производившийся в Новосибирске на НАПО им. Чкалова.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор-К. Жуков