В начале июня S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Волгоград

Со 2 июня 2020 года S7 Airlines приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Волгоград, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полёты планируется осуществлять на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, 2 раза в неделю — по вторникам и четвергам.

— По вторникам рейс S7 5131 вылетает из аэропорта Толмачёво в 07:05, прилёт в Волгоград — в 08:20. Рейс S7 5132 из Волгограда вылетает в Новосибирск в 09:10, прилёт — в 16:05. По четвергам рейс выполняется в вечернее время. Вылет из аэропорта Толмачёво в 22:30, прилёт в аэропорт Гумрак в 23:45. Обратный вылет — в 00:35 по пятницам, прилёт в Новосибирск в 07:30. Для каждого аэропорта указано местное время, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что начало полётов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок. Направление Новосибирск – Волгоград включено в перечень субсидируемых по постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242, софинансируется бюджетами Новосибирской и Волгоградской областей.

В пресс-службе подчеркнули, что в аэропорту Толмачёво принимаются необходимые меры противоэпидемиологической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции, в том числе работают передвижные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в аэровокзальном комплексе, проводится регулярная санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств, организовано круглосуточное дежурство скорой помощи и волонтёров.

— При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками. Для соблюдения безопасной дистанции система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками, — рассказали в авиакомпании.

Фото: Gensa Gensa