ВТБ запустит бесплатную доставку карт для клиентов

На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Новая карта будет доступна сразу же после активации.

На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.

— Режим самоизоляции позволил нам значительно ускорить вывод новых цифровых продуктов на рынок. Ранее мы продлили срок действия банковских карт, продолжили обслуживать клиентов с истекшим сроком действия паспорта, обеспечили выпуск цифровой карты в ВТБ Онлайн. Ориентируясь на своих новых клиентов, которые хотят открыть дебетовую карту, но не готовы пока приходить в офис, до конца мая мы запустим новый сервис доставки дебетовых карт. Курьер бесплатно привезет её в любое удобное для вас время и место, и посещать отделение банка не придется, — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО).

Фото: пресс-служба банка