НГТУ НЭТИ подготовит кадры для Группы ЭПМ

Группа ЭПМ и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) в присутствии Заместителя полномочного представителя Президента РФ в СФО подписали соглашение о стратегическом партнерстве в учебной, производственной и научно-инновационной сферах, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что в рамках соглашения стороны создали условия для непрерывной подготовки кадрового резерва Группы ЭПМ в соответствии с мировыми стандартами. Это позволит обеспечить постоянный приток специалистов высокого уровня в области высокотехнологичного производства на предприятия Группы.

Ежегодно более пятидесяти человек будут проходить обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации. В настоящий момент первый поток студентов получает знания по основам электродного производства на кафедре «Химическая технология углеродных материалов».

Соглашение предусматривает совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным направлениям развития науки с использованием инфраструктур университета и Группы ЭПМ.

Группа ЭПМ — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок – более 60 стран мира. В Группу ЭПМ входят Новочеркасский, Челябинский и Новосибирский электродные заводы, а также «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске). Для дополнительной информации: www.epmgroup.ru

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ