«Договорняки» районного масштаба

Вторым человеком в райсовете — вице-спикером — стала депутат от ЛДПР Ирина Лобанова, занявшая свой пост несмотря на то, что, как и остальные ее однопартийцы, стала «новенькой» в данном созыве.

— Кандидатуры коммунистов — как на председателя, так и на его заместителя — отклонены большинством, — сообщают в обкоме КПРФ. — В пяти комиссиях председателями стали единороссы, в одной — справедливоросс. КПРФ усматривает в этом сговор между малочисленными фракциями и партией власти, говорится на сайте реготделения.

— У нас за пять лет Совет был разноплановый, мы не могли собрать бюджетную комиссию, ни разу за пять лет не собрали, — заявлял замглавы района. — Вот соберутся трое (Депутатов от «Единой России». — Ред.) — и принять бюджет не могут. Быстро деньги пришли, быстро распределить их не в состоянии — забирают обратно. Этот процесс происходит от того, что нет команды.

В данной ситуации обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, как уже сообщалось, еще в период агиткампании замглавы района Сергей Шелепанов, собрав подчиненных и агитируя их за кандидата-единоросса, как раз заявлял о вредности разнородного состава райсовета. В качестве отрицательного примера чиновник приводил предыдущий созыв, депутаты которого, избранные от разных партий, из-за разногласий не могли своевременно собраться и решить наиболее значимые вопросы.

Во-вторых, оказавшиеся в качестве «пролетевшей» стороны коммунисты Новосибирского района являют собой полную противоположность однопартийцам в областном центре. Напомним, что в горсовете Новосибирска все руководящие посты оказались распределены исключительно между депутатами от «Единой России» и КПРФ, в результате «в пролете» остались представители ЛДПР и независимые депутаты.

В настоящее время в составе Новосибирского райсовета работают 14 депутатов от «Единой России», 5 — КПРФ, 6 — ЛДПР, 4 — от «Справедливой России», 1 — «Пенсионеры за социальную справедливость».

Фото: pixabay.com, автор- geralt