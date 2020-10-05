«Договорняки» районного масштаба

Первая сессия нового состава Совета депутатов Новосибирского района вызвала недовольство депутатов от оппозиции, от фракции КПРФ, в частности. Основная причина — игнорирование депутатов-коммунистов при формировании руководства нового состава Совета. Как следует из информации на сайте реготделения партии, коммунистам не достался ни один ключевой пост. Так, председателем райсовета избран депутат от «Единой России» Сергей Гарцуев, ранее работавший в исполнительной власти в должности начальника департамента финансов и налоговой политики администрации Новосибирского района и фактически как политик особо не выделявшийся на фоне остальных местных чиновников. Как предполагает источник редакции в депкорпусе, такому карьерному росту экс-чиновника поспособствовала поддержка с областного уровня в лице депутата, председателя комиссии заксобрания по социальной политике Игоря Гришунина.
Вторым человеком в райсовете — вице-спикером — стала депутат от ЛДПР Ирина Лобанова, занявшая свой пост несмотря на то, что, как и остальные ее однопартийцы, стала «новенькой» в данном созыве.
— Кандидатуры коммунистов — как на председателя, так и на его заместителя — отклонены большинством, — сообщают в обкоме КПРФ. — В пяти комиссиях председателями стали единороссы, в одной — справедливоросс. КПРФ усматривает в этом сговор между малочисленными фракциями и партией власти, говорится на сайте реготделения.
— У нас за пять лет Совет был разноплановый, мы не могли собрать бюджетную комиссию, ни разу за пять лет не собрали, — заявлял замглавы района. — Вот соберутся трое (Депутатов от «Единой России». — Ред.) — и принять бюджет не могут. Быстро деньги пришли, быстро распределить их не в состоянии — забирают обратно. Этот процесс происходит от того, что нет команды.
Во-вторых, оказавшиеся в качестве «пролетевшей» стороны коммунисты Новосибирского района являют собой полную противоположность однопартийцам в областном центре. Напомним, что в горсовете Новосибирска все руководящие посты оказались распределены исключительно между депутатами от «Единой России» и КПРФ, в результате «в пролете» остались представители ЛДПР и независимые депутаты.
В настоящее время в составе Новосибирского райсовета работают 14 депутатов от «Единой России», 5 — КПРФ, 6 — ЛДПР, 4 — от «Справедливой России», 1 — «Пенсионеры за социальную справедливость».
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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