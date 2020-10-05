Сибиряки стали реже пользоваться услугами ломбардов

По итогам первого полугодия 2020 года жители Сибирского федерального округа оформили чуть более 1 млн договоров займа под залог имущества в ломбардах. Это на 14% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года. При этом общая сумма выданных ломбардами займов населению в округе снизилась незначительно — на 3% до 6,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что за год количество ломбардов в Сибири сократилось на 20%.

— На 1 июля в округе действовали 673 такие организации. При этом такая тенденция наблюдалась практически во всех регионах СФО, за исключением Республики Тыва, где количество зарегистрированных ломбардов осталось на уровне прошлого года, — констатировали в пресс-службе.

Эксперты уверены, что уход с рынка связан как с исключением из реестра компаний, которые фактически не работали, так и с увеличением требований к деятельности ломбардов. С 2021 года изменится процедура допуска таких организаций на финансовый рынок.

— Если раньше государственный реестр ломбардов формировался автоматически по данным налоговой службы, то с 11 января 2021 года компаниям нужно будет подать заявление в Банк России. Это требование касается как новых участников рынка, так и тех, кто уже состоял в реестре. В течение 30 дней Банк России примет решение либо о включении юридического лица в реестр, либо об отказе. Но в то же время изменения в закон расширят возможности ломбардов. Так, с 12 октября они смогут выполнять функции банковского платежного агента, а также работать до 23 часов, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

При этом на финансовом рынке действуют и черные кредиторы, которые маскируются под ломбарды. Эксперты Сибирского ГУ Банка России в первом полугодии выявили таких нелегалов во всех регионах СФО. Эти организации в большинстве случаев работали по типу комиссионных магазинов, но незаконно выдавали займы гражданам под залог имущества.

— Связавшись с черным кредитором, граждане рискуют не только переплатить из-за повышенных процентов, но и вовсе остаться без своего имущества. Легальность любого участника финансового рынка можно проверить на сайте Банка России. Он должен состоять в соответствующем справочнике или реестре. О нелегалах следует сообщить в Банк России и правоохранительные органы, — добавил Сергей Жаботинский.

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