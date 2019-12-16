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В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

  • 16/12/2019, 15:18
В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год
Нейрохирург, заведующий отделением нейрорадиологии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Павел Иванов заявляет, что методы радиохирургии на головном мозге становятся все более востребованными, и эта тенденция будет только нарастать.

— Павел Игоревич, в Новосибирске планируется запуск Центра ядерной медицины, где будут проводиться операции на гамма-ноже. Это первая установка подобного рода в Сибири?

— Да, всего в России сейчас работает семь гамма-ножей. Тот, который будет расположен в Центре ядерной медицины в Новосибирске, станет первым в Сибирском федеральном округе, и седьмым в стране. Запуск этого оборудования позволит пациентам с заболеваниями головного мозга получать необходимую им помощь. Есть ситуации, когда именно с помощью гамма-ножа можно провести максимально эффективные и щадящие операции. Дело в том, что радиохирургическая операция на гамма-ноже неинвазивная. Здесь не нужны разрезы — она позволяет избежать открытой операции, после которой возможны различные осложнения и необходима реабилитация. Процедуры обычно проходят за один день, и к вечеру пациент уже уезжает домой. Нет необходимости оставлять его в стационаре.

Центр ядерной медицины в Новосибирске планируют открыть в апреле

— Как будет организована работа новосибирского центра?

— Непосредственно в Новосибирске будет работать местный врач. Мы нашли этого специалиста- нейрохирурга несколько лет назад. Три года он проходил обучение, а затем практику на базе нашего центра в Санкт-Петербурге. В Новосибирске операции на гамма-ноже будет делать сработавшаяся команда, так что никаких проблем с адаптацией мы не видим. К особо сложным случаям я буду подключаться в режиме телеконференции. Развитие телемедицины позволяет делать операции в таком формате, и у нас в компании этот принцип уже отработан с другими центрами. Много вопросов сейчас можно решать дистанционно.

— На какое количество операций рассчитан центр в Новосибирске?

— В Санкт-Петербурге мы работаем уже более 10 лет и можем точно сказать, что при правильной организации процесса и хорошем опыте персонала таких хирургических операций можно сделать очень много. К примеру, в нашем головном центре мы ежедневно принимаем 6-7 человек. В год — около 1300 пациентов. По этому показателю мы уже несколько лет входим в топ самых загруженных центров с гамма-ножом в мире.

К нам едут люди из разных регионов России. Думаю, что в Новосибирске будут лечиться не только жители области, но и соседних регионов, а также стран СНГ. Им проще добираться до вашего города, чем до Санкт-Петербурга. По нашим оценкам, в год в новосибирском центре можно проводить около 1000 операций.

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— Анализировали ли вы ситуацию с онкозаболеваниями в округе? Есть специфика, по сравнению с другими территориями России?

— Особой специфики нет. Ситуация с онкозаболеваниями примерно одинаковая по всей стране. Потребность в проведении радиохирургических операций очень большая. В том числе благодаря диспансеризации населения, диагностике с помощью таких методов, как МРТ — когда заболевание выявляется в начальной стадии.

Практика показывает, что при выявлении метастазов в головном мозге, гамма-нож эффективен и безопасен в борьбе с ситуацией. К сожалению, возможности медучреждений часто бывают ограничены, и именно это является основным фактором, не позволяющим предоставить помощь в полном объеме всем нуждающимся. Стоимость таких операций достаточно велика — несколько сотен тысяч рублей.

— Но вы же понимаете, что платежеспособность жителей Сибирского федерального округа существенно отличается от возможностей жителей Санкт-Петербурга?..

— Конечно, и мы четко осознаем, что пока не будет госпрограмм, которые позволяли бы пациентам получать такое лечение за счет господдержки, операции с применением гамма-ножа для многих будут недоступны. Но это вполне решаемые вопросы. В Санкт-Петербурге, к примеру, городское правительство уже несколько лет выделяет большое количество квот, благодаря чему нуждающиеся получают такое лечение. Многие другие регионы также проводят лечение своих жителей за счет бюджетных средств. Насколько мне известно, в Новосибирске эта тема сейчас также обсуждается.

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— В Новосибирске уже идет формирование кластера ядерной медицины. НГУ совместно с ИЯФ СО РАН продвигают клинику бор-нейтронозахватной терапии и Центр радиационных технологий. В 2018 году о готовности инвестировать в проекты кластера заявил холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех»). В мае 2019 года между госкорпорацией и правительством области было подписано соответствующее соглашение. Ваш центр вписывается в этот кластер или будет с ним конкурировать?

— Еще раз подчеркну, что потребность в радиохирургических операциях сейчас, в принципе, очень большая. С каждым годом лучевые методы становятся все более востребованными, так как эффективны и безопасны для пациентов, и эта тенденция будет только нарастать. Что касается названных вами проектов, то мы работаем в разных нишах, так что обострения конкуренции точно не случится.

Сейчас перед нами стоит задача: наладить нормальную работу в Новосибирске и определиться с программами господдержки для пациентов. От этого зависят результаты работы. В то же время мы готовы к сотрудничеству с институтами СО РАН в рамках проектов, которые будут интересны всем сторонам.

Фото предоставлено пресс-службой МИБС

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