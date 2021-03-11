НГТУ НЭТИ станет площадкой Центра аддитивных технологий «Росатома»

«Русатом — Аддитивные технологии» («РусАТ», предприятие Топливной компании Росатома — ТВЭЛ) в течение нескольких лет планирует открыть как минимум 10 Центров аддитивных технологий (ЦАТ) по всей стране. Об этом на тематическом круглом столе в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ сообщил генеральный директор «РусАТ» Михаил Турундаев.

По словам Турундаева, один из центров планируется создать в Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ, так как в регионе много производственных и научно-исследовательских площадок. Он отметил, что в настоящее время в стране не хватает специалистов, которые бы работали с аддитивными технологиями. Центр сможет частично решить эту проблему, а в дальнейшем подтолкнуть к созданию кафедры на базе НГТУ НЭТИ для подготовки специалистов по направлению, сообщили в пресс-службе университета.

Стандартный ЦАТ предусматривает оказание услуг по цифровому прототипированию, проектированию и реверс-инжинирингу, топологической оптимизации и инженерному анализу, а также мелкосерийной 3D-печати деталей из металла, полиамида, пластика.