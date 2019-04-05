НГТУ НЭТИ в рейтинге влияния университетов на социальное и экономическое развитие

Британское издание Times Higher Education впервые опубликовало рейтинг, оценивающий влияние университетов на социальное и экономическое развитие (University Impact Rankings 2019). НГТУ НЭТИ стал единственным из новосибирских вузов, попавшим в него, сообщили в пресс-службе университета.

В рейтинг вошли 450 университетов из 76 стран, в том числе 30 представляют Россию. По числу вузов — участников рейтинга РФ опережают только Япония и США.

Для формирования рейтинга исследователи обратились к 17 целям устойчивого развития, обозначенным ООН. Из 17 были отобраны 11 целей, которые легли в основу индикаторов, используемых в рейтинге. Среди них: здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; достойная работа и экономический рост; ответственное потребление и производство. В каждый индикатор входят несколько показателей. Сбором и обработкой необходимой информации занимались компании Elsevier и Vertigo Ventures.

Общий рейтинговый список возглавили Оклендский университет (Новая Зеландия), список российских университетов — Алтайский государственный университет (58 позиция).

Фото: пресс-служба университета