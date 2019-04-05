В детских лагерях Новосибирской области этим летом отдохнут более 137 тысяч детей

Подготовка к летней оздоровительной кампании детей в Новосибирской области вышла на финишную прямую, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, общее количество детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления в регионе, составит не менее 137 тысяч человек.

— Во всех лагерях есть утвержденные паспорта безопасности, установлены пожарные сигнализации. Сотрудники лагерей должны пройти все необходимые комиссии и обследования. На контроле находится обеспечение медицинскими кадрами, врачами-педиатрами. Главное направление работы – безопасность, включая состояние автомобильных дорог, санитарно-эпидемиологическую обстановку и многое другое, — сообщила Елена Бахарева.

В приоритете – организация максимальной занятости в летний период детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них министерством будет закуплено около 8,5 тысяч оздоровительных путевок, в том числе 1 875 – с санаторным лечением.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, основной вид детского отдыха – лагеря дневного пребывания. В этом сезоне их будет около 950. Для детей будут организованы тематические профильные смены по различным направлениям.

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