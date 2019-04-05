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Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

В настоящее время переводом РЖЯ обеспечены четыре отделения МФЦ в Томске и одно в Северске.
  • 05/04/2019, 14:01
Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

Сервис онлайн-перевода русского жестового языка (РЖЯ) Сурдофонтм теперь используют в отделениях МФЦ «Мои документы» Томска и Северска, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что обслуживать клиентов с депривацией слуховой функции специалистам МФЦ помогают операторы Диспетчерского центра ООО «Сурдофон» – высококвалифицированные переводчики РЖЯ, участвующие в коммуникации. Связь с ними поддерживают в удаленном режиме, по видеоканалу – с помощью планшета, на котором установлено мобильное приложение Сурдофонтм.

По словам директора центра «Созвучие» Анны Попелло, это большой шаг к созданию доступной среды в сфере предоставления государственных услуг. Глухим и слабослышащим гражданам будет проще получить информацию об оформлении права собственности на квартиру, сертификата на материнский капитал, о замене водительского удостоверения и т.д.

В настоящее время переводом РЖЯ обеспечены четыре отделения МФЦ в Томске и одно в Северске.

Сурдофон™ – сервис онлайн-перевода русского жестового языка (РЖЯ). Обеспечивает коммуникации инвалидов по слуху с теми, кто не владеет РЖЯ. Заложенные в основу проекта технические решения созданы на базе дистанционного перевода РЖЯ. С помощью мобильного приложения СурдофонТМ для операционных систем Android и iOS пользователь поддерживает видеосвязь с профессиональными переводчиками РЖЯ – операторами Диспетчерских центров удаленного перевода РЖЯ, развернутых на площадках Российского государственного социального университета (Москва) и Института социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического университета.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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