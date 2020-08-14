НГУ начнет новый учебный год в обычном режиме

Новосибирский государственный университет с 1 сентября начнет свою работу в обычном режиме с соблюдением всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе университета.

Ранее в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предупредил, что в новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок.

В университете на входах будет организована термометрия бесконтактным способом, предоставлены дезинфицирующие средства для рук, защитные маски, а также контейнеры с полиэтиленовыми пакетами для централизованного сбора использованных средств защиты. Кроме того, в учебных корпусах будет проводиться регулярная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей.

Некоторые изменения затронут и организацию самого учебного процесса: рассматривается возможность закрепления за каждой учебной группой отдельной аудитории для проведения занятий в течение дня с целью минимизации контактов. Вход и выход из учебного корпуса № 1 будет рекомендовано производить через учебные блоки, в которых проходит основная масса занятий. Вход в корпус ректората без обоснованной необходимости будет ограничен с целью минимизации перемешивания потоков административного персонала и обучающихся.

Сам учебный процесс будет организован в традиционным формате, однако преподавателям из группы риска будет предоставлена возможность работать, исключая очный контакт со студентами, в параллельном (синхронном) формате благодаря удаленному подключению во время очных занятий. Студенты из группы риска смогут также перейти на индивидуальные учебные планы при наличии заявлений.

Приезжающие иностранные студенты по приезде будут помещены на 14-дневный карантин в одном из общежитий, оборудованном по типу обсерватора, для них также будут организованы лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР непосредственно по месту их изоляции.

В НГУ действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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