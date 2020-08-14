Избиркомы: город в плюсе, область в минусе

Горизбирком: доходы в плюсе, имущество без изменений

По сравнению с 2018 годом, председатель горизбиркома Тамара Краткая и ее заместитель Андрей Богомазов в 2019 году приросли в доходах, но принадлежащее им имущество осталось неизменным. Так, доход Тамары Краткой в 2019-м составил 2,9 млн рублей (+0,5). Из имущества у нее был зарегистрирован участок (884 кв.м), квартира (64,2 кв.м), парковка, автомобиль Mitsubishi ASX20.

В меньшей степени увеличился доход Андрея Голомазова — 2 млн рублей (+0,1). Ему по-прежнему принадлежат два участка (1,1 тысячи кв.м), три квартиры в общей совместной собственности (137,7) и одна в индивидуальной собственности (62,9), автомобиль Renault Koleos. Доход супруги Голомазова составил 0,2 млн рублей (-0,1), у нее в собственности три квартиры в общей совместной и одна в общей долевой (58,9).

А вот у Татьяны Гладилиной, в отличие от ее начальства, годовой доход упал с 2,6 до 1,7 млн (-0,9). Имущество секретаря избиркома и ее супруга осталось без изменений: квартира в общей долевой (65,1), индивидуальной собственности (51,3), автомобиль Kia Venga. Доход супруга Гладилиной составил 0,1 млн рублей. Ему принадлежат два участка (2 тысячи кв.м), дом (16,3), гараж (29,4), квартира в индивидуальной (16,3) и общей долевой (65,1) собственности.

Облизбирком: доходы руководителей «просели»

Председатель комиссии Ольга Благо, по сравнению с 2018 годом, существенно «просела в доходах, задекларировав 4,1 (-1,2) млн рублей. Однако к уже имеющейся в индивидуальной собственности квартире (35,7 кв. м) добавилась еще одна в общей совместной (60 кв. м) собственности. Как и годом ранее, у председателя избиркома имеется автомобиль Skoda Yeti. А вот доход супруга Ольги Благо вырос десятикратно с 338,6 тысячи в 2018-м до 3,8 млн рублей (+3,5), имущество его не изменилось: квартира в индивидуальной (56,9) и общей совместной (60) собственности, машиноместо, квадроцикл SHINERAY XY 250 ST Patron.

Более чем на миллион рублей сократился доход и зампредседателя облизбиркома Надежды Маринкевич — 2,5 млн (-1,1), а вот квартира приросла в площади — с 34,7 в 2018-м до 48,7 кв.м в 2019-м.

У секретаря избиркома Наталья Кошкиной доход увеличился на 1,4 млн рублей, составив 1,7 млн против 1,3 млн годом ранее. В собственности у нее по-прежнему квартира (57,8). Доходы и имущество ее супруга практически не изменились: 0,3 млн рублей и автомобиль Ford Focus.

Напомним, что в 2018 году проходили выборы губернатора Новосибирской области, в 2019-м — мэра Новосибирска.

Фото с сайта Избирательной комиссии Новосибирской области