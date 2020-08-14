Корпус больницы №34 будет достроен

В Ленинском районе планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГКБ №34, сообщили в пресс-службе регионального строительства. Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдет в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также первому и пятому этажам.

Отмечается, что окончание строительства и оснащение нового лечебного корпуса позволит привести размещение больных в соответствие с санитарными нормами и в значительной степени снять дефицит лечебно-диагностического оборудования, доложил Губернатору главный врач ГКБ №34 Владимир Ярохно. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

В региональном правительстве напомнили, что в 2020 году началась практическая реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, в следующем году будет введен в эксплуатацию еще один известный медицинский долгострой Новосибирской области, строительство которого было возобновлено после нескольких лет «заморозки», — областной перинатальный центр.

В настоящий момент в Новосибирской области действуют региональные сосудистые центры – на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области