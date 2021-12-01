НГУ собирает сведения о вакцинированных студентах и сотрудниках

В Новосибирском госуниверситете у студентов, сотрудников и преподавателей собирают данные о вакцинации от Covid-19, которые нужно предоставить в деканаты факультетов до 6 декабря. Об этом говорится в документе за подписью ректора вуза, имеющегося в распоряжении редакции. Непривитые, согласно приказу ректора НГУ Михаила Федорука, должны иметь справку о перенесенной болезни или медотводе. На основании полученных сведений будет принято решение о формате обучения/работы отдельных категорий учащихся/работников, говорится в документе.

По данным источников редакции, московские вузы требуют справку или QR-код с 24 ноября.

Напомним, что обязательная вакцинация для людей старше 18 лет действует в Новосибирской области с 12 октября, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. При этом, не привитых сотрудников предприятий, попавших в список подлежащих обязательной вакцинации, уже начали отстранять от работы.

По данным оперативного штаба, на утро 30 ноября в регионе зарегистрированы 397 новых случаев коронавируса. Скончались семнадцать пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 110 пациентов, в том числе 59 детей.