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Плата за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту коррупции и цен

  • 01/12/2021, 11:32
Автор:
Новости Новосибирской области
Перспективы введения «Платона» на региональных дорогах комментируют перевозчики и дорожники.

Короткие маршруты станут дороже

Введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту тарифов перевозчиков до 3% на коротких маршрутах, подсчитал ООО «Авто-ПЭК». В масштабах бизнеса грузоперевозчиков это значительное подорожание, которое с наибольшей вероятностью будет отражено в тарифах. А наделение регионов правом самостоятельно вводить плату и устанавливать тарифы чревато усилением влияния человеческого фактора и, как следствие, коррупции, сообщили в пресс-службе компании.

Короткие маршруты (до 500 км) фура может проходить частично или полностью по региональным дорогам. Сейчас проезд по ним бесплатный. Если регионы введут для грузовиков плату за проезд, стоимость перевозки увеличится. Рост будет заметнее на маршрутах, где больше доля региональных дорог. Или в регионах, где установят более высокий тариф.

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Например, из Новосибирска в Кемерово большегрузы двигаются по региональной трассе 50К-19р (32Р-67) 260 км. Если средний тариф платы установят на уровне действующего федерального — 2,34 рубля за 1 км пробега, удорожание составит около 610 рублей. При стоимости перевозки в диапазоне от 20 до 35 тысяч рублей на оплату тарифа регионального «Платона» придется от 1,7 до 3%, поясняют в «Авто-ПЭК».

Стоимость магистральных перевозок на дальние расстояния (от 500 км и выше) увеличится менее значительно. Доля пробега по региональным дорогам в таких маршрутах невелика. Например, расстояние на маршруте Москва – Владивосток около 9,2 тысячи км. Из них менее 0,5% или 450 км — по региональным трассам. Все остальное — по федеральным.

Перевозка полной фуры по этому маршруту стоит в среднем 480-550 тысяч рублей. При тарифе 2,34 рубля за 1 км пробега удорожание на маршруте Москва – Владивосток составит в среднем 1,1 тысячи рублей. Это около 0,2% от стоимости перевозки.

Соучредитель, коммерческий директор транспортно-экспедиционной компании «Люгрос» Алина Атланова напомнила, что введение «Платона» на региональных дорогах планировалось изначально: через несколько лет после отработки системы учета и контроля на федеральных дорогах. Запуск отсрочили на несколько лет, чтобы участники рынка привыкли к изменениям.

— Тарифы на проезд по региональным дорогам пока неизвестны. Возможно, они будут на уровне тех, которые платят перевозчики за проезд по федеральным трассам, — не исключает Атланова. — Безусловно, введение этой платы скажется на себестоимости услуг перевозчиков. Через некоторое время она будет включена в цену контрактов с заказчиками, а они уже переложат ее в цену на товары для потребителей. Это экономика.

Региональные нюансы

Протяженность федеральных дорог в России почти в 10 раз меньше, чем региональных: 57,2 тысячи км и 508,2 тысячи км соответственно. Но, по данным «Авто-ПЭК», в среднем на региональные трассы приходятся 10% пробега большегрузов.

Генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев поясняет, перевозчики чаще всего используют региональные трассы при съезде с федеральной дороги для доставки в конечную точку. Второй вариант — если между конечными точками маршрута проходит только региональная трасса.

— Поэтому аргумент о том, что перевозчики съезжают с федеральных трасс на региональные, чтобы не платить в «Платон», некорректен. Региональные трассы — не дублеры федеральных, —  отмечает Дмитрий Иевлев.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), считает, что если «Платон» появится на региональных дорогах, то в большей степени это коснется тех перевозчиков, чьи машины совершают рейсы в европейской части России. В Сибири, по его словам, сеть региональных дорог слабая, поэтому основные маршруты перевозчиков здесь проходят по федеральным трассам.

— К расширению сферы действия системы «Платон» на региональные дороги я отношусь отрицательно. Она и на федеральных дорогах за 6 лет не доказала своей эффективности. Оправдывая создание системы «Платон», правительство объясняло, что эта система поможет улучшить состояние федеральных дорог. Кто-нибудь может сказать, что они кардинально изменились в лучшую сторону? — интересуется Трунаев.

Новые сложности?

Введение платы за проезд по региональным трассам может иметь и другие негативные последствия для бизнеса, уверены в «Авто-ПЭК». Так, например, один из вариантов, который обсуждается, — дать регионам право вводить плату и устанавливать тарифы в системах-аналогах «Платона» самостоятельно.

— В результате мы получим в каждом регионе систему с собственным интерфейсом, способами оплаты и тарифами. Это неудобно для перевозчиков, может усилить коррупцию и в целом влияние человеческого фактора на собираемость в системе, — подчеркивает Дмитрий Иевлев.

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Вячеслав Трунаев добавил, что грузоперевозчики сейчас подвергаются фактически тройному налогообложению. Деньги на строительство и содержание дорог с них взимают через транспортный налог, акциз на ГСМ и через взносы в систему «Платон».

— Добросовестные перевозчики тратят на «Платон» огромные деньги, а недобросовестные по-прежнему ухитряются уходить от платежей, поскольку система контроля несовершенна. Переложить расходы на «Платон» на грузоотправителей перевозчикам не удалось. В результате платежи в систему отнимают у предприятий те средства, которые они раньше тратили на обновление автопарка, — констатировал глава СААП.

Алина Атланова отметила, что любая оплата, которую государство берет с предпринимателей, — неоднозначный  и дискуссионный вопрос.

— Лично меня в такой ситуации волнует одно — куда идут деньги? Если бы я, как налогоплательщик, понимала, куда пошел каждый рубль и где для меня, как предпринимателя и владельца транспортной компании, улучшились дороги и сервис, то это было бы оправданно. Но пока все это вызывает вопросы, — подчеркнула Алина Атланова.

Пока под контролем АПВГК

В пресс-службе «Территориального управления автодорог» Новосибирской области (ТУАД) корреспонденту Infopro54 напомнили, что вопрос о введении платы за проезд по региональным дорогам пока находится на рассмотрении в правительстве РФ.

— Введение тарифа даст увеличение  объема средств, направляемых на строительство и ремонт дорог, — подчеркнули в ТУАДе. — Пока решение не принято, мы развиваем в регионе сеть автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК). Они взвешивают автомобиль на ходу, и в случае перегруза выписывается штраф.

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В настоящее время на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области находится 7 автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК):

  • 5-й км автомобильной дороги Н-2139 — «Советское шоссе», в Новосибирском районе Новосибирской области;
  • 53-й км автомобильной дороги К-12 — «Новосибирск – Колывань –Томск» (в границах НСО) в Колыванском районе Новосибирской области;
  • 21-й км автомобильной дороги К-19р — «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» (в границах НСО) в Новосибирском районе Новосибирской области;
  • 113-й км автомобильной дороги К-17р — «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ) в Ордынском районе Новосибирской области;
  • 414-й км автомобильной дороги К-17р — «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ) в Карасукском районе Новосибирской области;
  • 2-й км автомобильной дороги К-02 — «Чаны – Венгерово – Кыштовка» в Чановском районе Новосибирской области;
  • 4-й км автомобильной дороги К-13 — «54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области.

На 2021 год запланирован ввод 6 АПВГК:

  • 8-й км автомобильной дороги К-23 — «Барабинск – Куйбышев» в Барабинском районе Новосибирской области (по месту нахождения объектов);
  • 95-й км автомобильной дороги К-09 — «203 км а/д «К-17р» — Каргат» в Каргатском районе Новосибирской области;
  • 6-й км автомобильной дороги К-24 — «Новосибирск – аэропорт Толмачево» в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта;
  • 3-й км автомобильной дороги Н-2138 — «Новосибирск – Красный Яр» в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта;
  • 4-й км автомобильной дороги Н-2145 — «от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска» в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта;
  • 14-й км автомобильной дороги Н-2107 — «Инская – Барышево – 39-й км а/д «К-19р» (в границах района)» в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта.

На 2022 и 2023 годы запланирован ввод по 3 АПВГК, на 2024-й — 4.

Напомним, ввести плату за проезд по региональным дорогам предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании президиума Госсовета. Обоснование: большегрузы выбирают маршруты по региональным трассам, чтобы избежать платы за использование федеральных дорог. Плата за проезд транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по федеральным трассам введена с ноября 2015 года. Всего система «Платон» собрала в федеральный Дорожный фонд 163,8 млрд рублей. В том числе в 2021 году — 36,8 млрд рублей. Деньги направляются на ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : транспорт дороги грузоперевозки бизнес


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