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Работодателям рассказали о налоговых долгах сотрудников

Общая сумма задолженности по всем адресатам превысила 89 млн руб.
  • 16/01/2019, 12:06
nalog

Налоговые органы Новосибирской области направили 841 работодателю информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников. Среди адресатов – организации и учреждения с максимальной штатной численностью, органы исполнительной власти Новосибирской области, местного самоуправления и подведомственные организации. Общая сумма задолженности по всем адресатам превысила 89 млн руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— После 3 декабря 2018 года неуплаченные налоги стали долгом, который будет расти каждый день до полного погашения. В частности, в случае неуплаты имущественных налогов у физических лиц появятся дополнительные расходы: каждый день будут начисляться пени, придется оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительский сбор, а также оплатить расходы на совершение исполнительных действий, — напомнила начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области

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