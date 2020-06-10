Мировое агентство QS World University Rankings опубликовало рейтинг лучших университетов мира. НГУ вошел в топ-250 лучших вузов мира и стал третьим среди вузов РФ, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что Новосибирский государственный университет немного улучшил свои позиции в авторитетном мировом рейтинге вузов QS 2021, заняв 228 место. За год НГУ поднялся на 3 позиции (с 231 до 228 места), улучшив показатель «соотношение числа преподавателей и студентов». Таким образом, НГУ уже 4 год подряд уверенно входит в топ-250 лучших вузов мира.

— Начиная с 2014 года, НГУ последовательно продвинулся в рейтинге QS на 124 позиции, прочно укрепив свое место среди российских вузов. Этот результат показывает адекватно выстроенную стратегическую работу университета, в том числе в области новых образовательных программ, научных исследований, результативных коллабораций. Перед НГУ стоит задача конвертировать имеющийся потенциал и достижения в развитие новых востребованный направлений. Убежден, что с учетом разработанной стратегии НГУ до 2025 года, мы сможем обеспечить повышение узнаваемости университета в академической среде и в целом на международной образовательной арене, что позволит привлекать иностранных студентов и преподавателей, — сказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Ранее ректор НГУ Михаил Федорук на наблюдательном совете НГУ говорил, что программа движения вуза в контексте международной конкурентоспособности предполагает внедрение новых образовательных программ, применение лучших мировых практик бакалавриата, поддержку Специализированного учебно-научного центра НГУ, рост количества иностранных студентов, повышение мобильности преподавателей и исследователей, совершенствование университетской инфраструктуры.

В этом году в рейтинг, включающий в себя 1002 лучших вуза мира, по мнению экспертов QS, вошли сразу 28 российских университета. Для составления рейтинга QS используют шесть показателей: репутация в академической среде (это основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

Фото предоставлено пресс-службой НГУ