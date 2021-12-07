«Синар» съедет из центра Новосибирска не раньше чем через 5 лет

— «Синар» не делал заявление о переезде с площадки, которую сейчас занимает. На заседании у заместителя мэра Новосибирска рассматривались планы по развитию площадки, в том числе ее возможное переформатирование, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его оценкам, этот переезд может состояться не раньше чем через 5 лет.

— И коллектив, и собственник это понимают и просчитывают варианты. Пока место переезда не определено и быстро не определится, так что говорить об этом как о свершившемся факте рано, — добавил Семка.

Кстати, по словам чиновника, по итогам 10 месяцев 2021 года, компании, работающие в сфере производства текстильной продукции, показали рост 149,6%. Сергей Семка также отметил вклад «Синара» в решение проблемы обеспечения региона средствами индивидуальной защиты. В прошлом году предприятие оперативно перестроило производство на выпуск одноразовых масок и униформы для медперсонала.

Напомним, на комиссии мэрии Новосибирска по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, которая прошла 7 октября, директор муниципального учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин сообщил, что проект освоения территории фабрики «Синар» уже разработан. По словам чиновника, он прошел все согласования, внесены изменения в генеральный план Новосибирска, а территория, на которой стоит фабрика, отнесена к зоне перспективной функциональной застройки. Он говорил о том, что на территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности. Объекты недвижимости в этой локации Новосибирска, как правило, относятся к премиум-классу.

Через несколько дней пресс-служба АО «Синар» заявила, что руководство и акционеры не принимали решений о закрытии фабрики.

— Принятие нами решения о переносе производственных мощностей возможно только после подготовки иной площадки для нового технологичного производственного комплекса, что, безусловно, потребует длительной и тщательной проработки. Компания не нуждается в каком-либо содействии в реализации проекта нового производства и любых проектов на принадлежащем ей земельном участке, обладая собственными ресурсами и давними проверенными партнерами, — подчеркивали представители «Синара».

На фабрике также уточняли, что земля и вся недвижимость на Серебренниковской являются собственностью «Синара». Но не исключали, что в будущем неиспользуемая в производственных целях часть производственного участка может быть перепрофилирована.

Компания «Синар» производит одежду с 1921 года. По данным Seldon.Basis, генеральным директором компании АО «Синар» является Алексей Елезов, совладельцами — «граждане России» и ООО «Перфект Мода», совладельцем которой является Илья Алексеевич Елезов. «Синар» — крупнейший на востоке России производитель одежды. На сегодняшний день на фабрике работают более 1000 человек. Компания имеет собственные производственные площади — около 20 тысяч кв. м, ежегодно выпускает более 300 тысяч изделий, входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. Чистая прибыль компании «Синар» в 2019 году составляла 24 млн рублей, а в 2020 году — 15 млн рублей. Выручка в 2019-м — 816,8 млн рублей, в 2020-м — 845,4 млн рублей.