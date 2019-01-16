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НГУЭУ ищет разработчиков кампусных курсов

Они необходимы вузу, чтобы предотвратить инфляцию знаний.
  • 16/01/2019, 13:33
Narhoz

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) планирует запустить кампусные курсы, реализовать которые предлагает всем заинтересованным новосибирским преподавателям и экспертам, сообщили в пресс-службе университета.

Кампусный курс – один из проектов по развитию качества образования в вузе. Это «сквозная» дисциплина, которая будет читаться на всех факультетах, направленная на развитие общекультурных (универсальных) или общепрофессиональных компетенций студентов вне зависимости от направления или специальности.

— Мир стремительно меняется, и знания в нем устаревают – происходит самая настоящая инфляция знаний, — отмечает проректор НГУЭУ по учебной работе Владимир Ромашин. — Раньше новая профессия появлялась раз в 20 лет, затем раз в пять лет, сейчас, по данным фонда «Сколково», новая профессия появляется каждый год.  Внедрение кампусных курсов, нашего уникального набора дисциплин, позволит сформировать у студентов универсальные компетенции, которые помогут им реализоваться и быть востребованными не только в полученной профессии.

Уже сформирован общеуниверситетский набор курсов, в который вошли основы предпринимательства, логика и критическое мышление, бизнес-коммуникации, проектный менеджмент, основы работы с большими данными, финансовая математика и другие.

— Этих предметов либо вообще нет в образовательных программах, либо они не преподаются в таком общекультурном формате, не призваны формировать универсальные компетенции у студентов. Таким образом, наш подход –  достаточно уникален, —  объясняет ректор НГУЭУ Александр Новиков.

НГУЭУ объявил открытый конкурс на разработку кампусных курсов и предлагает активно включиться в него преподавателям других вузов, бизнес-тренерам, представителям научных институтов и бизнеса. Условия конкурса размещены на сайте университета.

— Конкурс для нас – не формальность, а необходимый шаг к тому, чтобы разработать по-настоящему полезную и востребованную студентами программу. Хочется, чтобы наши с разработчиками взгляды в этом плане совпадали. Мы не ограничиваем даже географию, ведь у нас есть все возможности и технологии, чтобы организовать дистанционное обучение по кампусному курсу, если его разработчик окажется не из Новосибирска, — подчеркивает ректор вуза.

После того, как завершится прием заявок, комиссия их рассмотрит, и с победителями будут заключены контракты на разработку и чтение курсов, предусматривающие особые условия оплаты.

Таким образом, внедрение кампусных курсов полностью соответствует заявленной ранее идее подготовки в НГУЭУ «инженеров бизнеса» — людей, обладающих предпринимательским мышлением и способных с его помощью решать не только профессиональные, но и личные задачи.

Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ 

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