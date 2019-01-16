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В 2018 году страховщики бегали от клиентов ОСАГО

В Новосибирске объем страховых премий по автогражданке упал на 9%, а выплаты на 1,2 млрд рублей.
  • 16/01/2019, 12:34
Автор: Юлия Данилова
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За 9 месяцев 2018 года в регионе заключено на 44 тысячи договоров ОСАГО меньше, чем за аналогичный период 2017.

— В 2018 году ситуация по ОСАГО на страховом рынке Сибири была достаточно серьезная, в том числе в части доступности полисов: количество заключенных договоров страхования и объем полученной прибыли снизились. Мы оцениваем это как следствие убыточности, сложившейся во всех субъектах округа, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО Сергей Мороз. — Страховщики не горели большим желанием заключать договора страхования автогражданки и в буквальном смысле слова убегали от клиентов.

Кроме того, он напомнил, что в 2017 году один из лидеров рынка автогражданки — компания «Росгосстрах» — попал в сложную ситуацию и сокращал свою долю на рынке (в Новосибирске компания занимала около 30% рынка). Ее страхователи были вынуждены переходить к другим страховщикам, а на уровне высокой убыточности они нежелательны. Проблема с доступностью ОСАГО была очень серьезная, даже несмотря на то, что на рынке появился электронный полис.

Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

По данным Сибирского ГУ Банка России, по итогам 9 месяцев в округе было собрано 17,9 млрд рублей страховой премии — на 800 млн или на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выплат сократился еще больше — на 24% или на 3,5 млрд рублей. В Новосибирске объем страховых премий упал на 307 млн (на 9,3%), а выплаты на 1,2 млрд рублей (почти на 38%). Руководитель представительства РСА также отметил, что Новосибирская область неожиданно оказалась в списке самых «токсичных» регионов России — на третьем месте в стране. В топ-20 также входят Хакассия (9 место) и Красноярский край (12 место).

50% мошенничеств по автострахованию за Уралом приходится на Новосибирск

— По итогам 2017 года на каждые 100 рублей страховой премии страховщики в Новосибирске выплачивали 136 рублей. Уровень убыточности зашкаливал, — говорит Мороз. — По итогам 2018 года в результате мер, предпринятых страховым сообществом, корректировки законодательства ситуация начала выправляться, и убыточность в регионе составила около 100%. По моим оценкам, несмотря на то, что страховщики —коммерческие организации, которые должны получать прибыль, в 2018 году они, в лучшем случае, сработали в ноль.

На сокращение объема выплат, по его оценкам, также повлияло вступление в силу закона о натуральном возмещении убытков, когда машины, пострадавшие в ДТП, направляются на станции техобслуживания. Кроме того, во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, были созданы межведомственные рабочие группы, где вырабатываются меры по противодействию страховому мошенничеству. В результате, по его словам, ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Новосибирские страховщики заинтересовались волгоградским опытом борьбы с мошенниками

Между тем, по данным ГИБДД, за 2018 год на территории Новосибирской области выявлено 46,5 тысяч правонарушений, связанных с отсутствием у водителей полисов автогражданки. По сравнению с 2017 годом их количество сократилось на 8 тысяч. Однако в целом количество автовладельцев, которые выезжают на дороги без полиса ОСАГО, в 2018 году увеличилось. По данным Сибирского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2018 года в области заключено 527 тысяч договоров ОСАГО — на 44 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом парк автомотосредств в регионе за год вырос на 16 тысяч штук — до 1,185 млн.

Сейчас в РСА и в страховых компаниях большие надежды возлагают на либерализацию тарифов ОСАГО. С 9 января страховщики получили право расширять базовый коридор тарифа плюс-минус 20% (от 2746 до 4942 рублей) и устанавливать вилку индивидуально для каждого страхователя. По мнению разработчиков, это усилит конкуренцию между участниками рынка.

— Мы осторожно относимся к нововведениям. Я разговаривал с представителями страховых компаний, и они говорят: «Зачем мы останавливаемся на полпути?» Сегодня они пока не могут предложить индивидуальную схему покупки полиса добросовестному клиенту. Более вероятна другая ситуация: страховщики региона договорятся, и все поднимут цены на полисы на 20%. И такие прецеденты уже встречаются, —прокомментировал руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Сергей Мороз считает, если страховщик работает в убыток или на грани рентабельности, то сложно ожидать, что при наличии права на повышение тарифов, он пойдет на их снижение. Однако Мороз отмечает, что любую индексацию компания должна обосновать для регулятора и только после этого принимать решение.

— Пока прошло мало времени с момента вступления закона в силу. В ближайшие несколько недель мы увидим, в какую сторону будет двигаться рынок, — говорит глава окружного представительства РСА.

Камеры будут считывать наличие полиса ОСАГО

К нововведениям, которые, как ожидается, могут в перспективе дополнить ОСАГО, эксперты отнесли заключение трехлетнего договора, отмену коэффициента, связанного с мощностью автомобиля, отмену территориального коэффициента. Это усилит тренд на дальнейшую индивидуализацию тарифов, позволит страховщикам делать персональные предложения, в том числе снижая тарифы в борьбе за добросовестного клиента. Начальник отделения по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Михаил Сафонов добавляет, что сейчас в ряде регионов России тестируется пилотный проект, позволяющий отслеживать водителей, не имеющих полисы ОСАГО, через автоматическую систему фото- и видеофиксации. Если опыт будет успешным, то эта практику внедрят во всех регионах России, в том числе и в Новосибирской области.

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