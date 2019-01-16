В 2018 году страховщики бегали от клиентов ОСАГО

— В 2018 году ситуация по ОСАГО на страховом рынке Сибири была достаточно серьезная, в том числе в части доступности полисов: количество заключенных договоров страхования и объем полученной прибыли снизились. Мы оцениваем это как следствие убыточности, сложившейся во всех субъектах округа, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО Сергей Мороз. — Страховщики не горели большим желанием заключать договора страхования автогражданки и в буквальном смысле слова убегали от клиентов.
Кроме того, он напомнил, что в 2017 году один из лидеров рынка автогражданки — компания «Росгосстрах» — попал в сложную ситуацию и сокращал свою долю на рынке (в Новосибирске компания занимала около 30% рынка). Ее страхователи были вынуждены переходить к другим страховщикам, а на уровне высокой убыточности они нежелательны. Проблема с доступностью ОСАГО была очень серьезная, даже несмотря на то, что на рынке появился электронный полис.
На сокращение объема выплат, по его оценкам, также повлияло вступление в силу закона о натуральном возмещении убытков, когда машины, пострадавшие в ДТП, направляются на станции техобслуживания. Кроме того, во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, были созданы межведомственные рабочие группы, где вырабатываются меры по противодействию страховому мошенничеству. В результате, по его словам, ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Сейчас в РСА и в страховых компаниях большие надежды возлагают на либерализацию тарифов ОСАГО. С 9 января страховщики получили право расширять базовый коридор тарифа плюс-минус 20% (от 2746 до 4942 рублей) и устанавливать вилку индивидуально для каждого страхователя. По мнению разработчиков, это усилит конкуренцию между участниками рынка.
— Мы осторожно относимся к нововведениям. Я разговаривал с представителями страховых компаний, и они говорят: «Зачем мы останавливаемся на полпути?» Сегодня они пока не могут предложить индивидуальную схему покупки полиса добросовестному клиенту. Более вероятна другая ситуация: страховщики региона договорятся, и все поднимут цены на полисы на 20%. И такие прецеденты уже встречаются, —прокомментировал руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Сергей Мороз считает, если страховщик работает в убыток или на грани рентабельности, то сложно ожидать, что при наличии права на повышение тарифов, он пойдет на их снижение. Однако Мороз отмечает, что любую индексацию компания должна обосновать для регулятора и только после этого принимать решение.
— Пока прошло мало времени с момента вступления закона в силу. В ближайшие несколько недель мы увидим, в какую сторону будет двигаться рынок, — говорит глава окружного представительства РСА.
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