Система аналитики резидента Академпарка внедрена в МФЦ Хабаровского края

В хабаровских центрах «Мои документы» заработала инновационная аналитическая система. Реализованный проект позволит оптимизировать и ускорить предоставление госуслуг по принципу «одного окна». Программное решение разработано и внедрено новосибирской компанией Smart Consulting, резидентом Академпарка, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Главное назначение новой системы – с высокой точностью отражать спрос на услуги МФЦ и, исходя из этого, более качественно планировать необходимые ресурсы, эффективно управлять работой центров «Мои документы». В результате, предоставление госуслуг гражданам станет более комфортным и оперативным.

Модуль сбора и обработки информации интегрирован с автоматизированной информационной системой МФЦ, электронной очередью и контакт-центром. Разнообразные данные из этих информсистем непрерывно накапливаются модулем. Сбор происходит в автоматическом режиме с определенной периодичностью, которую можно менять. Затем данные попадают в специальное хранилище. Его архитектура такова, что обеспечивает быстродействие при выполнении аналитических запросов к системе.

Обработанные данные направляются в модуль визуализации информации и пользователи имеют возможность работать с ними в виде информационных панелей, состоящих из таблиц и инфографики. Каждая панель отражает данные какой-то одной тематики, например, состояние электронной очереди или загруженность операторов контакт-центра, нагрузку на отдельные филиалы или сразу на всю сеть МФЦ.

— Внедрённая система очень помогает в принятии управленческих решений. Весь неструктурированный поток данных теперь предоставляется в удобном для восприятия формате. Кроме того, система может прогнозировать динамику ключевых показателей, и предлагает решения для оптимизации нагрузки, — отметил директор краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, МФЦ» Александр Борзилов.

Отмечается, что пользователи могут выгружать регламентированные отчеты в файл удобного формата или отправлять на печать. Также предусмотрено предоставление аналитической информации и в виде так называемых OLAP-кубов, которые помогают формировать аналитику одновременно по нескольким критериям.

— Созданная нами система способствует принятию правильных решений на основе оперативно собираемой информации. Мы планируем, что, в ближайшее время, аналитические данные будут доступны не только сотрудникам МФЦ, но и гражданам, которые, например, на сайте МФЦ смогут видеть в режиме реального времени загруженность филиалов и выбирать для посещения те из них, где необходимая услуга будет предоставлена максимально быстро, — рассказал руководитель практики «Digit МФЦ» компании Smart Consulting Эдуард Скорняков.

Фото: пресс-служба Академпарка