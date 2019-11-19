Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

Официальное соглашение о сотрудничестве между Индустриальным парком «Сибирский» и ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» будет подписано на Международном форуме территорий развития и инвестиций InPark-2019, сообщила пресс-служба компании. Как говорится в пресс-релизе, Индустриальный парк «Сибирский» — проект комплексного освоения и развития территории индустриальной зоны в Новосибирском районе Новосибирской области.

— Индустриальный парк «Сибирский» расположен между аэропортом Толмачево и ОАО «Промышленно-логистический парк», рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью: на 1436 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» (Москва-Владивосток).

Проектом индустриального парка предусмотрены три очереди строительства на 61 га, — сообщил InfoPro54 генеральный директор ООО УК «Сибирский» Игорь Субботин. — Все земельные участки индустриального парка поставлены на кадастровый учет, на них зарегистрировано право собственности. Инженерная инфраструктура является общей для трех очередей. Каждый участок обеспечен точками присоединения к инженерным сетям на границе земельного участка.

Собеседник редакции уточнил, что это второй опыт компании по реализации масштабных парковых проектов. Первый индустриальный парк, но без официального статуса, инвестор создал в 2011-2014 годах. Это территория площадью 60 га, расположенная неподалеку от поселка Криводановка. Сейчас на ней работают 10 резидентов, в том числе концерн Henkel, DKC, мебельная фабрика «Столплит», ОАО «Оммет».

— Этот проект мы развивали без господдержки — опираясь только на частный капитал. Новый индустриальный парк будем развивать с нуля, — поясняет Субботин. — Интерес к проекту возник потому, что этот статус позволяет получить меры господдержки для создания лучших условия для резидентов.

Проект планировки индустриального парка предусматривает размещение объектов производственно-складской застройки; общественно-деловую застройку; объектов придорожной инфраструктуры, парковок.

— Первая очередь индустриального парка расположится на земельном участке промышленного назначения площадью около 16 га. Сейчас мы создали ООО УК «Сибирский» (путем перерегистрации, ранее — ООО «Обский»), которая будет управлять индустриальным парком, увеличили уставный капитал компании (до 3,3 млн рублей), изменили юридический адрес. Мы получили техусловия на 2 МВт электричества и начали работы по технологическому присоединению к электросетям ОАО «РЖД». Газовые сети доступны на границе участка, лимиты 3000 м3/час. Водоснабжение локального исполнения, дебит скважин — 20м3/час, — перечисляет Игорь Субботин.

Совокупный объем инвестиций в проект (создание инженерной инфраструктуры, дорог, технических зданий и сооружений) инвестор оценивает примерно в 100 млн рублей. Специализацией парка будет работа с малым и средним бизнесом, который нуждается в площадях для развития. По оценкам Игоря Субботина, общее количество резидентов парка составит около 20 компаний. Сейчас в завершающейся стадии находятся переговоры с 5-6 из них. Запуск первой очереди парка запланирован в течение 2020 года.

УК «Сибирский» изучает положительный опыт деятельности действующих региональных парков.

— В сотрудничестве с ведущими консалтинговыми компаниями мы совершенствуем концепцию создания и развития индустриального парка, бизнес-план, уточняем финансово-экономическую модель, разрабатываем мастер-план, — поясняет собеседник InfoPro54.

В 2020 году управляющая компания планирует получить статус индустриального парка в соответствии с национальным стандартом РФ, чтобы претендовать на меры господдержки. УК «Сибирский» вступила в члены Ассоциации индустриальных парков и намерена пройти добровольную сертификацию, проверку промышленной площадки индустриального парка «Сибирский» по национальным стандартам РФ, а также войти в реестр индустриальных парков Минпромторга РФ. Весной 2020 года УК подаст документы на участие в конкурсе МЭР РФ на получение субсидий промышленным паркам.