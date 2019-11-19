Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

Его резидентами станут компании малого и среднего бизнеса.
  • 19/11/2019, 19:13
Автор: Юлия Данилова
Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк
Совокупный объем инвестиций в проект инвестор оценивает примерно в 100 млн рублей.

В Новосибирске будет создан новый частный индустриальный парк «Сибирский».

Официальное соглашение о сотрудничестве между Индустриальным парком «Сибирский» и ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» будет подписано на Международном форуме территорий развития и инвестиций InPark-2019, сообщила пресс-служба компании. Как говорится в пресс-релизе, Индустриальный парк «Сибирский» — проект комплексного освоения и развития территории индустриальной зоны в Новосибирском районе Новосибирской области.

— Индустриальный парк «Сибирский» расположен между аэропортом Толмачево и ОАО «Промышленно-логистический парк», рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью: на 1436 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» (Москва-Владивосток).

Проектом индустриального парка предусмотрены три очереди строительства на 61 га, — сообщил InfoPro54 генеральный директор ООО УК «Сибирский» Игорь Субботин. — Все земельные участки индустриального парка поставлены на кадастровый учет, на них зарегистрировано право собственности. Инженерная инфраструктура является общей для трех очередей. Каждый участок обеспечен точками присоединения к инженерным сетям на границе земельного участка.

Собеседник редакции уточнил, что это второй опыт компании по реализации масштабных парковых проектов. Первый индустриальный парк, но без официального статуса, инвестор создал в 2011-2014 годах. Это территория площадью 60 га, расположенная неподалеку от поселка Криводановка. Сейчас на ней работают 10 резидентов, в том числе концерн Henkel, DKC, мебельная фабрика «Столплит», ОАО «Оммет».

— Этот проект мы развивали без господдержки — опираясь только на частный капитал. Новый индустриальный парк будем развивать с нуля, — поясняет Субботин. — Интерес к проекту возник потому, что этот статус позволяет получить меры господдержки для создания лучших условия для резидентов.

Проект планировки индустриального парка предусматривает размещение объектов производственно-складской застройки; общественно-деловую застройку; объектов придорожной инфраструктуры, парковок.

— Первая очередь индустриального парка расположится на земельном участке промышленного назначения площадью около 16 га. Сейчас мы создали ООО УК «Сибирский» (путем перерегистрации, ранее — ООО «Обский»), которая будет управлять индустриальным парком, увеличили уставный капитал компании (до 3,3 млн рублей), изменили юридический адрес. Мы получили техусловия на 2 МВт электричества и начали работы по технологическому присоединению к электросетям ОАО «РЖД». Газовые сети доступны на границе участка, лимиты 3000 м3/час. Водоснабжение локального исполнения, дебит скважин — 20м3/час, — перечисляет Игорь Субботин.

Совокупный объем инвестиций в проект (создание инженерной инфраструктуры, дорог, технических зданий и сооружений) инвестор оценивает примерно в 100 млн рублей. Специализацией парка будет работа с малым и средним бизнесом, который нуждается в площадях для развития. По оценкам Игоря Субботина, общее количество резидентов парка составит около 20 компаний. Сейчас в завершающейся стадии находятся переговоры с 5-6 из них. Запуск первой очереди парка запланирован в течение 2020 года.

УК «Сибирский» изучает положительный опыт деятельности действующих региональных парков.

— В сотрудничестве с ведущими консалтинговыми компаниями мы совершенствуем концепцию создания и развития индустриального парка, бизнес-план, уточняем финансово-экономическую модель, разрабатываем мастер-план, — поясняет собеседник InfoPro54.

В 2020 году управляющая компания планирует получить статус индустриального парка в соответствии с национальным стандартом РФ, чтобы претендовать на меры господдержки. УК «Сибирский» вступила в члены Ассоциации индустриальных парков и намерена пройти добровольную сертификацию, проверку промышленной площадки индустриального парка «Сибирский» по национальным стандартам РФ, а также войти в реестр индустриальных парков Минпромторга РФ. Весной 2020 года УК подаст документы на участие в конкурсе МЭР РФ на получение субсидий промышленным паркам.

Учредителями ООО УК «Сибирский» являются частные лица.

Фото: с сайта компании

Популярное с сайта

В области пройдет масштабный замер ТКО

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23
А также оценка его морфологического состава.
ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15
Это одно из перспективных направлений клинической медицины, разработки в котором нацелены на восстановление функций организма пациентов.

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22
Цена государственного контракта составляет 15 млн рублей.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Никакой драмы!

19/11/2019, 19:10

Министр транспорта РФ оценил развитие аэропорта «Толмачёво»

19/11/2019, 18:32

Ближайшие несколько лет «Наутилуса» не будет

19/11/2019, 18:06

Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

19/11/2019, 16:43

Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

19/11/2019, 15:41

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска