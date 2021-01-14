Николай Шилов назначен управляющим Новосибирским отделением Сбербанка

Николай Шилов назначен управляющим Новосибирским отделением ПАО Сбербанк, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Отмечается, что в новой должности Николай Шилов займется распространением продуктов экосистемы группы Сбербанка и развитием банковского бизнеса в регионе.
Николай Шилов родился 13 июля 1986 года. Окончил Пермский государственный университет по специальности «Математик-экономист» и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Антикризисное управление». В 2018 году успешно завершил обучение в London Business School по программе для топ-менеджеров Сбербанка. В системе Сбербанка Шилов работает 12 лет. Начинал свой карьерный путь с должности специалиста в Западно-Уральском банке (г. Пермь), в 2015 году был назначен заместителем управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк. С апреля 2018 года являлся управляющим Кемеровским отделением ПАО Сбербанк. В 2019 году Николай Шилов стал победителем второго сезона конкурса «Лидеры России» и получил сразу двух наставников – председателя наблюдательного совета Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Степашина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»
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