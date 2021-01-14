В Новосибирской области создаются дополнительные пункты для вакцинации населения от COVID-19

— В связи с поставленной президентом задачей по массовой вакцинации от COVID-19 мы будем увеличивать количество прививочных точек на территории г. Новосибирска и районов области. Сегодня у нас 23 пункта, в ближайшую неделю добавится еще 10. Кроме того, планируется сформировать мобильные медицинские бригады. Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут производиться каждую неделю, – цитирует министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова пресс-служба регионального правительства.

Министр также обратил внимание, что площадками для проведения вакцинации будут медицинские учреждения, либо специально организованные места для мобильных медицинских бригад. Для транспортировки и хранения вакцины в регионе организована вся необходимая инфраструктура.

По данным оперативного штаба на утро 14 января в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции, 26 597 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 1 121 190 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 646 жителей региона, 87 501 человек сняты с меднаблюдения.