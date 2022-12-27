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Николай Васёв возглавит новое розничное направление Сбера по работе с клиентами

  • 27/12/2022, 15:54
Николай Васёв назначен старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит новое направление по работе с розничными клиентами.

банкиНиколай будет курировать новый функциональный блок «Развитие клиентского опыта B2C». Задача подразделения — построение бизнес-модели, в которой клиент в центре всего, внедрение сегментной модели в управление клиентским опытом и выстраивание взаимосвязи сегментов, каналов и продуктов.

Николай Васёв работает в Сбербанке 11 лет. Карьерный путь начал с должности начальника Управления по работе с партнёрами Сбербанка. На этой позиции он выстроил партнёрскую вертикаль для взаимодействия с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России. В 2015 году был назначен на должность генерального директора «Домклик», в 2020 году – стал вице-президентом Сбербанка.

Под руководством Николая за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом. Был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк. В 2019 году Домклик стал сервисом для решения всех вопросов с недвижимостью и вошёл в топ самых посещаемых ресурсов России. В 2022 году «Домклик» признан сервисом недвижимости № 1 в России по количеству объявлений о продаже квартир.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы Сбера. Николай – увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента. Уверен, что опыт и лидерство Николая позволят по-новому взглянуть на развитие клиентоцентричности, создать модель сотрудничества между продуктами и каналами, поддержать data-driven фокус в трансформации B2C. Желаю успехов команде нового блока!» 

Исполнять обязанности директора дивизиона «Домклик» будет Алексей Лейпи. Алексей работает в Сбере более 11 лет и стоял у истоков создания сервиса Домклик.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Сбер ДомКлик банки


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