Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

— Уже сейчас мы не можем не задумываться о том, какие установки будем делать после завершения создания источники синхротронного излучения — ЦКП «СКИФ», — сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев. — Мы думаем о проекте уникального электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика».
— Для того типа коллайдеров, к которому относится «Супер С-тау фабрика», финальный фокус особенно сложен. Его основной деталью является сверхпроводящая квадрупольная и очень компактная линза с очень большим градиентом. За 2022 год мы освоили новую технологию производства магнитов с модулированной соленоидальной намоткой. Наши конструкторы сделали модель магнита, а сейчас идет изготовление реальной конструкции из металла. Рассчитываем испытать ее в конце января, — добавил Левичев.
Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Иван Логашенко пояснил, что проект «Супер С-тау фабрики» находится в стадии технологической проработки (RND). По его словам, она займет еще около 2-3 лет.
— Мы надеемся, что за это время будет принято решение о том, что установка строится, — отметил Логашенко. — В 2022 году мы завершили детализированный вариант физической программы проведения будущих экспериментов на «Супер С-тау фабрике». Мы уточнили все вопросы о том, что можно измерять на фабрике, с какой точностью. Эта работа важна, так как определяет требования к будущей установке и детектору.
— Месяц назад в МГУ прошло рабочее совещание, посвященное «Супер С-тау фабрике», где обсуждалась возможность строить первые кусочки инжектора, как мы уже делаем для «СКИФ». ИЯФ СО РАН интересно сделать источник поляризованных электронов. Институт уже много лет назад участвовал в создании подобной установки — сейчас нужно восстановить компетенции, — говорит ученый. — По результатам совещания проводятся переговоры с руководством Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове, а также другими заинтересованными организациями. Если деньги будут найдены, то мы начнем небольшую, но очень важную работу. На мой взгляд, очень важно от теоретизирования перейти к практическим результатам. Небольшая установка в перспективе может служить для обучения студентов, которые специализируются в области физики ускорителей.
Представители ИЯФ СО РАН отметили, что «Супер С-тау фабрику» планируется строить на площадке НЦФМ в Сарове.
В 2011 году правительственная комиссия отобрала 6 проектов класса «мегасайенс» для реализации на территории Российской Федерации (ПИК, NICA, Игнитор, ИССИ-4, XCELS и «Супер С-тау фабрика»). В 2017 году проект «Супер С-тау фабрики» в числе других был включен в план реализации стратегии научно-технологического развития России. Он также вошел в число проектов, планируемых к реализации в рамках программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0».
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр науки ушел в Национальный центр физики и математики.
Фото пресс-службы Миннауки Новосибирской области
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