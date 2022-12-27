Новосибирские ученые готовы приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики»

— Уже сейчас мы не можем не задумываться о том, какие установки будем делать после завершения создания источники синхротронного излучения — ЦКП «СКИФ», — сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев. — Мы думаем о проекте уникального электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика».

— Для того типа коллайдеров, к которому относится «Супер С-тау фабрика», финальный фокус особенно сложен. Его основной деталью является сверхпроводящая квадрупольная и очень компактная линза с очень большим градиентом. За 2022 год мы освоили новую технологию производства магнитов с модулированной соленоидальной намоткой. Наши конструкторы сделали модель магнита, а сейчас идет изготовление реальной конструкции из металла. Рассчитываем испытать ее в конце января, — добавил Левичев.

Он напомнил, что сердцем этого коллайдера и, пожалуй, самой сложной его частью является участок перед «точкой встречи», где формируются микронные пучки, которые должны сталкиваться. От качества расположенных на участке магнитов зависит, будет получена светимость или нет.

Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Иван Логашенко пояснил, что проект «Супер С-тау фабрики» находится в стадии технологической проработки (RND). По его словам, она займет еще около 2-3 лет.

— Мы надеемся, что за это время будет принято решение о том, что установка строится, — отметил Логашенко. — В 2022 году мы завершили детализированный вариант физической программы проведения будущих экспериментов на «Супер С-тау фабрике». Мы уточнили все вопросы о том, что можно измерять на фабрике, с какой точностью. Эта работа важна, так как определяет требования к будущей установке и детектору.

— Месяц назад в МГУ прошло рабочее совещание, посвященное «Супер С-тау фабрике», где обсуждалась возможность строить первые кусочки инжектора, как мы уже делаем для «СКИФ». ИЯФ СО РАН интересно сделать источник поляризованных электронов. Институт уже много лет назад участвовал в создании подобной установки — сейчас нужно восстановить компетенции, — говорит ученый. — По результатам совещания проводятся переговоры с руководством Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове, а также другими заинтересованными организациями. Если деньги будут найдены, то мы начнем небольшую, но очень важную работу. На мой взгляд, очень важно от теоретизирования перейти к практическим результатам. Небольшая установка в перспективе может служить для обучения студентов, которые специализируются в области физики ускорителей.

Евгений Левичев подчеркивает, что «Супер С-тау фабрика» — более крупный проект, чем «СКИФ», поэтому сейчас к его реализации подключилось много заинтересованных участников, в том числе зарубежных.

Представители ИЯФ СО РАН отметили, что «Супер С-тау фабрику» планируется строить на площадке НЦФМ в Сарове.

В 2011 году правительственная комиссия отобрала 6 проектов класса «мегасайенс» для реализации на территории Российской Федерации (ПИК, NICA, Игнитор, ИССИ-4, XCELS и «Супер С-тау фабрика»). В 2017 году проект «Супер С-тау фабрики» в числе других был включен в план реализации стратегии научно-технологического развития России. Он также вошел в число проектов, планируемых к реализации в рамках программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр науки ушел в Национальный центр физики и математики.