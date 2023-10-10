Нину Хомякову спасет операция

С рождения Нина была слабой и болезненной. В пять лет врачи выявили у малышки спинальную мышечную атрофию – генетическое заболевание, которое проявляется мышечной слабостью, – рекомендовали госпитализировать. Но лечить ребенка родители отказались. Их по суду лишили родительских прав, и Нину поместили в детский дом.

— Она не ходит, передвигается в коляске, сидит только в корсете. Сейчас проходит лечение препаратом спинраза. И есть результат: она стала более выносливой, руки и ноги начали лучше двигаться. Но из-за слабых мышц спины у Нины развился тяжелый сколиоз. Спасти дочку может только сложная операция на позвоночнике, — рассказывает приемная мама Нины Татьяна Петренко.

У Нины грудопоясничный сколиоз 3-й степени на фоне спинальной мышечной атрофии.

— Искривление позвоночника и грудной клетки прогрессирует, девочке требуется операция с использованием специальной фиксирующей металлоконструкции. Хирургическая коррекция деформации позволит предотвратить опасные осложнения, такие как дыхательная недостаточность, улучшить качество жизни Нины, — говорит Дмитрий Савин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №9

Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова (Курган).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 1 242 873 рубля. Семья Нины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Муж умер, у меня еще два приемных ребенка, один из них брат Нины с таким же заболеванием, как у нее. Дочка научилась вязать и шить мягкие игрушки, ее поделки даже выставили на всероссийский конкурс. Но сейчас ей очень нужна операция. Пожалуйста, помогите Нине! — просит Татьяна.

Помочь Нине можно по ссылке.