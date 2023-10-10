Рекламодателям

Нину Хомякову спасет операция

  • 10/10/2023, 13:55

Русфонд
Необходимо собрать — 1 242 873 рубля.

С рождения Нина была слабой и болезненной. В пять лет врачи выявили у малышки спинальную мышечную атрофию – генетическое заболевание, которое проявляется мышечной слабостью, – рекомендовали госпитализировать. Но лечить ребенка родители отказались. Их по суду лишили родительских прав, и Нину поместили в детский дом.

— Она не ходит, передвигается в коляске, сидит только в корсете. Сейчас проходит лечение препаратом спинраза. И есть результат: она стала более выносливой, руки и ноги начали лучше двигаться. Но из-за слабых мышц спины у Нины развился тяжелый сколиоз. Спасти дочку может только сложная операция на позвоночнике, — рассказывает приемная мама Нины Татьяна Петренко.

У Нины грудопоясничный сколиоз 3-й степени на фоне спинальной мышечной атрофии.

— Искривление позвоночника и грудной клетки прогрессирует, девочке требуется операция с использованием специальной фиксирующей металлоконструкции. Хирургическая коррекция деформации позволит предотвратить опасные осложнения, такие как дыхательная недостаточность, улучшить качество жизни Нины, — говорит Дмитрий Савин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №9

Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова (Курган).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 1 242 873 рубля. Семья Нины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Муж умер, у меня еще два приемных ребенка, один из них брат Нины с таким же заболеванием, как у нее. Дочка научилась вязать и шить мягкие игрушки, ее поделки даже выставили на всероссийский конкурс. Но сейчас ей очень нужна операция. Пожалуйста, помогите Нине! — просит Татьяна.

Помочь Нине можно по ссылке.

Фото из архива семьи

365

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибиркая область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

Нину Хомякову спасет операция

Необходимо собрать — 1 242 873 рубля.
Читать далее >>

Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Такое решение было принято на заседании регионального бюро партии.
Читать далее >>

Урожай зерновых убран на 63 процента в Новосибирской области

Технические культуры убраны на 35 процентах площадей.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.
Читать далее >>

Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к владельцу СИБЭКО

Финансовые средства, по договоренности с прокуратурой, энергетики направят на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей.
Читать далее >>

Увеличить в 2,5 раза ремонты на теплосетях в Сибири поручил полпред

В минувшем ремонтном сезоне в округе отремонтировано более 468 километров тепловых сетей.
Читать далее >>

Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска

На этот раз российской селекции: в мэрии города заверяют, что они сверхустойчивы к морозам.
Читать далее >>

У бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске

Это один из ключевых трендов, которые сформировались на страховом рынке в 2023 году.
Читать далее >>

Суд оставил без изменений приговор экс-советнику гендиректора Сибэлектротерм Олегу Утиралову

Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.
Читать далее >>

Владелец кафе в Первомайском сквере подал иск к мэрии Новосибирска на 250 млн рублей

Спор между муниципалитетом и арендатором земли, где расположено кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой,
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
11 проектов жилых домов получили положительное заключение госэкспертизы в Новосибирской области
10/10/23 15:49
Недвижимость
Омский адвокат, выступивший посредником во взятке, осужден на 7 лет в Новосибирске
10/10/23 15:45
Право&Порядок
Директор Комбината бытовых отходов Бердска ушел с должности
10/10/23 15:20
Общество
Иди сюда: всероссийский День ходьбы отметят в Новосибирске
10/10/23 15:02
Общество Спорт
Назначены главные федеральные инспекторы по Новосибирской и Томской областям
10/10/23 14:52
Власть Отставки и назначения
Более 9 млн рублей потратили горожане на ярмарке в Новосибирске
10/10/23 14:40
Общество
Список льготников на получение земли вне очереди расширяют в Новосибирске
10/10/23 14:21
Власть Недвижимость Общество
Студенты НГТУ научились распознавать лица покупателей в Новосибирске
10/10/23 13:57
Общество
Водитель иномарки погиб в ДТП в Искитимском районе
10/10/23 13:55
Происшествия
Нину Хомякову спасет операция
10/10/23 13:55
Общество
Мертвого полицейского нашли во дворе жилого дома под Новосибирском
10/10/23 13:36
Происшествия
Под Новосибирском гусь и собака после смерти хозяина стали жить в одной будке
10/10/23 13:16
Общество
Льготные кредиты для аграриев могут подорожать в три раза в Новосибирске
10/10/23 13:07
Агропром Бизнес Финансы
Мэр Новосибирска Локоть пригласил горожан на субботник
10/10/23 12:26
Общество
Жителям 4 домов произвели перерасчет платы за отопление в Новосибирске
10/10/23 12:17
Право&Порядок
Разбойника с ножом, напугавшего продавщицу и полицейского, осудят в Новосибирске
10/10/23 12:16
Право&Порядок
Сварщик из Чулыма, ставший инвалидом на работе, получил почти 1 млн рублей
10/10/23 11:32
Право&Порядок
Закончилось строительство эстакады СКИФ в Кольцово
10/10/23 11:26
Транспорт
Заключенных Новосибирской области обучили в рамках проекта «Путь домой»
10/10/23 11:26
Бизнес
В Новосибирске школьница отсудила 50 тысяч рублей у гимназии
10/10/23 11:11
Право&Порядок
Популярное
Максимальное пособие по беременности может вырасти почти до 800 тыс. рублей
10/10/23 9:56
Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ
9/10/23 11:17
В Санкт-Петербурге местным жителям не разрешают возложить цветы к консульству Израиля
9/10/23 9:39
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение
6/10/23 16:00
О самом распространенном виде мошенничества в сфере бытовых услуг сообщила эксперт
6/10/23 10:14
Мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян
5/10/23 15:50
Право&Порядок
Новости компаний
«Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков
10/10/23 14:54
Расходы сибиряков на аптечные товары выросли на 18%, а оборот смещается в сторону онлайн-ритейла
10/10/23 11:55
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил учителей с профессиональным праздником
10/10/23 10:45
«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
10/10/23 10:30
Крупнейший новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительность
9/10/23 17:32
«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотности
9/10/23 17:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска