Мертвого полицейского нашли во дворе жилого дома под Новосибирском

Старший сержант полиции был найден мертвым во дворе своего дома в Карасуке. Местные жители говорят, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил в произошедшем начальника отдела.

Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет и коллеги погибшего.

— 9 октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка, ― прокомментировали в МВД региона.

Семья сержанта говорит, что явных причин для такого поступка у молодого мужчины не было. Причины возможного конфликта сержанта и его начальника родственники не знают.