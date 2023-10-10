Водитель иномарки погиб в ДТП в Искитимском районе

Жесткая авария произошла в Искитимском районе утром 10 октября. Неудачный обгон стал причиной смерти одного из водителей.

―Около 11 часов 10 минут на территории Искитимского района 25-летний автомобиля Тойота «Марк II», двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем Дэу «Матиз», ― прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате автоаварии 24-летний водитель Дэу скончался на месте происшествия. Пассажирка и водитель Тойоты получили травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.