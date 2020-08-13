Просторный врастает в город быстро и естественно

Среди новейших жилмассивов Новосибирска микрорайон Просторный от группы компаний «Дискус» примечателен тем, что в городской ландшафт вошел не пусковыми очередями, а почти сразу всем комплексом. Максимальный объем застройки — за первые семь лет, а в 2020-м продолжается заселение и комплексное обустройство.

По словам председателя ПЖСК «Просторный – Квартал 2» Олега Басалаева, на Просторном для отделочных работ выдана большая часть ключей, заехали 90% новоселов. Остались кое-какие работы по благоустройству, но в целом, как градостроительная единица, микрорайон готов практически полностью.

— Задача лета 2020 года — перевод плитно-бетонной дороги до соседнего микрорайона в асфальт. Уже выполнены бордюры, осталось совсем немного. В итоге появится полноценная городская трасса с тротуарами, связывающая наш жилмассив с соседним, а также со школой, — поясняет Олег Басалаев. — До нынешнего строительного сезона на микрорайоне оставался незавершенным дорожный отрезок вдоль домов с тридцатыми номерами. А сейчас там уже хорошая дорога шириной 12 метров. Этого хватит и для проезда, и для парковочных мест. Сделан большой дорожный отрезок вдоль парка — рекреационного ядра жилмассива. Работы идут быстро. Мощности по производству асфальта у нас собственные, техника тоже, так что субподрядчик нам по большому счету нужен как ресурс рабочих рук.

Сейчас у микрорайона появилась уже вполне вариативная дорожная сеть. Это и квартальные проезды для личного транспорта, и большие дороги под линейный городской автотранспорт. У Просторного уже есть несколько разновекторных выездов. Один, уже упомянутый, — в сторону новой школы, второй — в сторону улицы Прокопьевской и Чемского жилмассива, и, наконец, выезд на продлеваемую улицу Петухова.

— Сейчас заканчиваем неосновные дороги — это даст максимум вариантов для перемещения по жилмассиву, — говорит Олег Басалаев. — Постараемся выполнить все форматы благоустройства за 2020-й, удобно свяжем Просторный с другими районами города.

Рекреационная составляющая благоустройства прорабатывается столь же масштабно, как и транспортная.

— Вдоль центральной оси жилмассива мы сейчас обустраиваем аллею, — рассказывает Олег Басалаев. — Фактически у Просторного будут два параллельных композиционных стержня — транспортный и бульварно-променадный.

Причем дендрологическая составляющая аллеи тщательно продумана, на ней расположены не саженцы, а уже достаточно рослые сосны.

— Сосны образуют такие монументальные живые колоннады. Эту монументальность даже нужно слегка смягчать. Ведь у сосны ветви начинаются довольно высоко от земли, на уровне пешеходного восприятия там зеленой массы нет. Поэтому нижний уровень таких посадок, совпадающий с полем зрения пешехода, нужно уравновешивать за счет зеленой массы кустарников. Так мы и сделали — высадили кустарники, точечными группами, лентами, — рассказывает Басалаев. — Причем кустарник тоже высокий, плотный, с хорошей лиственной массой. Кроме того, мы почти завершили мощение аллеи тротуарной плиткой — 70% на сегодня уже сделано, осталось совсем немного. Таким образом, пешеходная ось вдоль линии торговли и соцкультбыта получила полновесное элегантное оформление. Теперь у микрорайона есть комфортный променад почти в полкилометра. Скоро там поставим садовую мебель, чтобы на прогулке можно было посидеть с книгой или планшетом. Вообще, озеленительные работы на Просторном мы ведем очень интенсивно — и с вертикальными акцентами в виде деревьев-крупномеров, и с линейным озеленением — вдоль пешеходных дорожек высажены уже сотни кустов, и с плоскостным — газонами и цветниками.

Фото предоставлены ГК «Дискус»