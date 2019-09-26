Нижний Новгород включён в программу субсидирования региональных авиаперевозок

В соответствии с изменениями в списке субсидируемых маршрутов, с 30.09.2019 в программу субсидирования перевозок по постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242 включены рейсы между Новосибирском и Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Отмечается, что субсидирование рейсов осуществляется на основе софинансирования из федерального бюджета, а также бюджетов Нижегородской и Новосибирской областей.

Рейсы выполняются авиакомпанией S7 Airlines c 20 мая 2019 года по понедельникам и пятницам (со 2 октября ещё и по средам) на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

Субсидирование рейсов позволяет авиакомпании предлагать пассажирам авиаперелёт по сниженной фиксированной стоимости, обеспечивает развитие региональных авиаперевозок, минуя Москву, и служит повышению экономической связанности регионов России.

В пресс-службе напомнили, что кроме Нижнего Новгорода в 2019 году в список субсидируемых направлений из Новосибирска входит ещё 17 городов: Воронеж, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Томск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, Улан-Удэ и Уфа.

Фото: Gensa Gensa