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В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

В мероприятии принимают участие более 100 российских и зарубежных компаний.
  • 26/09/2019, 14:32
В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019», сообщили в пресс-службе выставочной компании «Центр Экспо». Отмечается, что впервые три важнейшие отрасли российской экономики собрались на одной бизнес-площадке.

В мероприятии принимают участие более 100 российских и зарубежных компаний: предприятия по добыче и переработке угля, руд, редкоземельных и драгоценных металлов; производители оборудования и техники, технологий; разработчики прорывных технологических решений и идей, видных ученых; генерирующие компании России и стран СНГ. Среди них – Сибирский антрацит, СУЭК, УГМК, УК «Металлинвест», Somerset International Russia, НПФ «Гранч», Энерголайн, Холдинг Кабельный Альянс, СГК и другие.

В этом году главными темами деловой программы ММГ`19 стали приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика».

На выставке-форуме первые лица компаний, представители власти, инвесторы и эксперты обсуждают проблемы внедрения экологически чистых технологий, обеспечения промышленной безопасности, поддержки инноваций в горно-металлургической и угольной отраслях и целый ряд других актуальных тем.

Большой интерес присутствующие на площадке ММГ`19 проявили к заседанию экспертно-консультационного совета по экологии и природному наследию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Члены ассоциации заняты решением накопленного экологического вреда в виде золы, лежащей в золоотвалах на 400 гектарах территории в количестве 500 млн тонн.

— Без сомнения, три отрасли: майнинг, металлургия и генерация для всех регионов входящих в ассоциацию «Сибирское соглашение» являются ключевыми и, конечно, конкурентоспособность компаний работающих в этих отраслях будет зависеть от того, насколько экологичен будет продукт, — пояснил председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Он уверен, что стране необходим четкий законодательный алгоритм обращения с золошлаками.

— Без таких законодательных изменений  мы не сможем угнаться за развитыми и развивающимися странами, где переработка золошлаков достигает 70 и даже 100% как, например, в Нидерландах, — подчеркнул Геннадий Гусельников.

Фото предоставлено пресс-службой выставочной компании «Центр Экспо»

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