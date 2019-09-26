ПСБ и консалтинговая группа SRG предлагают экосистему «Легкая ипотека»

ПСБ совместно с компанией SRG запустил экосистему «Легкая ипотека». С ее помощью ипотечные заемщики ПСБ могут в формате одного окна оформить сразу несколько ключевых услуг для проведения ипотечной сделки. Так, заемщик может в онлайн-режиме получить отчет об оценке недвижимости, оформить все виды ипотечного страхования, а также направить документы по ипотечной сделке для электронной регистрации в Росреестре.

Воспользоваться экосистемой «Легкая ипотека» можно будет при подготовке к ипотечной сделке на специальном сайте, выбрав необходимую опцию. При оформлении договора страхования менеджер заполнит всю необходимую информацию по кредиту, направит клиенту на номер мобильного телефона или электронную почту ссылку на ресурс «Легкая ипотека». На нем можно заполнить декларацию о здоровье, предварительно ознакомиться с условиями договора страхования, а также страховыми тарифами. Система предложит список страховых компаний, заемщику останется только выбрать понравившуюся. После этого в течение нескольких минут клиенту будет направлен договор страхования и квитанция для оплаты страховой премии. Процесс оформления онлайн займет не более 20 минут и не потребует личного присутствия в страховой компании либо банке.

— Мы стремимся сделать процесс получения ипотечного кредита максимально комфортным и бесшовным, поэтому развитие дистанционных сервисов — одно из наших приоритетных направлений, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ (ПАО) Марина Заботина. — Мы запускаем онлайн-кабинет, который объединит сразу несколько полезных сервисов в одном пространстве и позволит онлайн получить ключевые документы на этапе подготовки ипотечной сделки. — Экосистема — это удобный инструмент для клиента получить наилучшие условия и удобный сервис по ипотечной сделке. В экосистеме «Легкая ипотека» предоставляют услуги более 1300 оценочных компаний и ведущие страховые компании на всей территории России, — говорит директор направления «Аналитика недвижимости и информационные технологии» ГК SRG Елена Балашова.

Экосистема «Легкая ипотека» стала новым этапом развития сотрудничества ПСБ и ГК SRG. В прошлом году партнеры запустили онлайн-сервис заказа оценки недвижимости на специальном сайте ocenca-PSB.ru, с момента запуска сервисом воспользовались более 65% ипотечных заемщиков.

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