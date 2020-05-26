НКО предлагают гранты за проекты по оказанию помощи нуждающимся в условиях коронавируса

В Новосибирской области объявлен конкурс проектов, направленный на оказание социальной помощи нуждающимся группам граждан в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, конкурс проводится в рамках утвержденной правительством региона областной госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области». Прием заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсе будет проводиться с 15 по 29 июня. Срок выполнения проектов обозначен с 1 августа по 1 декабря 2020 года.

Отмечается, что предельный размер гранта в форме субсидии составляет: 100 тысяч рублей – для СО НКО, осуществляющих деятельность на территории одного муниципального района, городского округа; 300 тысяч рублей – СО НКО, осуществляющих деятельность на территории двух и более муниципальных районов, городских округов.

Для участия в конкурсе принимаются проекты, в которых доля внебюджетных средств составляет не менее 25% в общем объеме финансирования (в соответствии со сметой расходов выполнения проектов).

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

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