НКО региона предлагают побороться за президентские гранты

С 1 февраля по 15 марта Фонд президентских грантов будет принимать заявки от некоммерческих организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов в 2019 году. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что условия и сроки проведения ближайших конкурсов определены 30 января этого года на заседании координационного комитета. Заявки от некоммерческих организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов в 2019 году будут приниматься с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля.

На предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусмотрено по восемь миллиардов рублей ежегодно.

В 2018 году 74 победителя от Новосибирской области получили президентские гранты на общую сумму свыше 153 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше по сравнению с 2017 годом.

Фото: президентскиегранты.рф