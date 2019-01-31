Новосибирск намерен расширять парк за счет белорусской техники

Он не исключил, что на новосибирском предприятии начнется производство моделей трамваев тяни-толкай. Они будут актуальны для одной из веток, где на конечной нет разворотного трамвайного кольца. О какой партии может идти речь, мэр не уточнил.

В ходе визита новосибирской делегации на «Минский автомобильный завод» (МАЗ) прошли предварительные переговоры о приобретении автобусов для обновления муниципального автопарка.

— Мы говорили об этом на совместном совещании Белоруссии и Новосибирской области, — уточнил мэр. — Принято решение о разработке схемы закупки дизельных МАЗов. Они более конкурентоспособны и хорошо показали себя в наших условиях. В МКП «ПАТП-4» у нас вся инфраструктура выстроена в основном под МАЗы. Соответствующее поручение губернатор Новосибирской области дал министру транспорта, а я — начальнику департамента транспорта.

По словам Локтя, пока никакие договоренности не подписаны, но речь, по его мнению, должна идти о покупке минимум 50 автобусов. Кроме того, новосибирцы провели переговоры о возможности закупки электробусов — не менее 20 штук. При этом мэр подчеркнул, что элементы питания для них производит новосибирский завод ООО «Лиотех», а в цепочку производства входят еще три местных предприятия.

— Мы сразу сказали, что времени на реализацию этих заказов у нас мало. Предупредили, что в городе планируются два мега проекта: «Академгородок 2.0» и Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023. Модернизация нашей транспортной инфраструктуры связана с ними напрямую, — констатировал Локоть.

Мэрия намерена приступить к модернизации муниципального транспортного парка с 2019 года, чтобы подготовить город к чемпионату.

— Мы посетили «Минский тракторный завод». Еще не договорились, но это очень реальный проект, который находится в стадии проработки. Я уже дал соответствующее поручение. Нас интересует техника мощностью 30-50 л.с. — малоразмерные агрегаты, которые можно использовать для уборки тротуаров, входных зон во дворы и для работы во дворах в стесненных условиях, — перечислил Локоть.

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