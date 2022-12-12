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НЛП: суть подхода и полезные техники для бизнеса

  • 12/12/2022, 14:58
НЛП
Суть теории НЛП. Критика подхода. Полезные инструменты для бизнеса.

Нейролингвистическое программирование (Neuro-linguistic Programming) или НЛП (NLP) – психотерапевтический подход к развитию личности и выстраиванию коммуникаций, который был разработан в США в 1960 – 1970 годах Дж. Гриндером и Р. Бендлером. Академическое сообщество считает его псевдонаучным, но он активно используется в бизнесе и тренингах персонального роста.

Суть НЛП

Создатели НЛП отразили в нем идеи американского философа польского происхождения Альфреда Коржибски. Он считал, что та когнитивная модель (карта) мира, которая складывается в голове у конкретного человека, является не объективной реальностью, а искаженной репрезентацией, обусловленной особенностями функционирования его ЦНС. В связи с этим копирование поведения успешных деятелей способно помочь другим людям добиться положительных результатов. В моделирование включается вербальное поведение (лексика, манера речи), движения тела, эмоциональное состояние, память.

НЛП занимается изучением субъективного опыта отдельных личностей, описывает его, используя особую терминологию, создает механизмы совершенствования личности и выстраивания коммуникаций. Разработанные модели передаются другим людям.

Спорные моменты

Отношение к NLP в научном сообществе неоднозначно. Один из его адептов Роберт Дилтс говорит о том, что подход основывается на лингвистике, нейрологии, психофизиологии, теории коммуникации, поведенческой психологии.

Многие ученые считают эту теорию мошеннической. Доказательные эксперименты показывают ее неэффективность и необоснованность. Христианская церковь критикует НЛП за попытку контролировать поведение людей. Его сравнивают с саентологией.

Однако это не мешает подходу быть очень популярным, особенно в корпоративной среде. Курсы НЛП прошло более 500 тыс. человек. Крупные западные компании регулярно устраивают тренинги для своих сотрудников.

Инструменты для бизнеса

NLP привлекательно для бизнеса, поскольку оно уделяет большое внимание опыту успешных людей. Одной из базовых техник является умение правильно формулировать цели и разрабатывать шаги по их достижению. Разумеется, владельцы компаний и ТОП-менеджеры заинтересованы в таких знаниях.

Основная часть НЛП посвящена выстраиванию коммуникаций. Это может помочь в ведении переговоров с контрагентами, тимбилдинге, мотивировании сотрудников.

Примеры техник:

  1. Калибровка. Она заключается в отслеживании взаимосвязей между внутренним состоянием и внешними проявлениями в конкретном человеке. Зная их, можно значительно улучшить качество общения, в том числе во время деловых переговоров.
  2. Постановка якорей. Ее суть состоит в связывании какой-то эмоции с внешним символом – словом, музыкой, запахом, изображением. Впоследствии появление этого «якоря» автоматически вызывает эмоцию. С помощью техники можно работать над своим душевным состоянием или погружать в нужные эмоции собеседника, предварительно отследив или расставив его «якоря».

Верить в эффективность НЛП или считать его набором манипуляций – личное дело каждого. Вместе с тем имеет смысл изучить инструменты, которые предлагает этот подход. Некоторые из них способны помочь структурировать собственные цели, научиться работать с внутренним состоянием, контролировать эмоции и выстраивать общение с другими людьми.

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Рубрики : ПроБизнес

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