Шахта «Шерегешская» приостановлена в связи с провалом грунта

В понедельник в Шерегеше на юге Кузбасса образовался провал в зоне обрушения шахты по добыче железной руды «Шерегешская» (подразделение АО «Евраз ЗСМК» «Евраз Груп»). Как сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района Марина Кустова, утром поступили сведения от очевидца, что по ул. Первомайская между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем» произошел провал. На место происшествия оперативно выехали представители администрации района и Шерегеша.

Просадка в границах горного отвода Шерегешского рудника была прогнозируемой — предварительно указанная зона была огорожена, обозначена предупреждающими знаками, из нее были расселены дома №№ 14,16, 18 и 20 по ул.Первомайская, вынесены асфальтовая автомобильная дорога и муниципальный водовод на Старый Шерегеш, был также отведен ручей Лапинский. В результате провала дороги и жилые дома не были повреждены, пострадавших нет. На время обследования основная дорога перекрыта, выставлены посты, ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш», организован объезд.

— В районе провала подземные работы не ведутся. Тем не менее, на шахте пока приостановлены горные работы для проведения контроля режима проветривания. Они будут возобновлены после проведения замеров и подтверждения безопасности. В дальнейшем, с учетом мнения местной администрации, «Евраз ЗСМК» предполагает засыпать провал, чтобы сохранить облик поселка, — уточнили в пресс-службе района. «Евраз ЗСМК» входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия его горнорудного филиала, в состав которого входит и Шерегешский рудник.

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