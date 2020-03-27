«НМК» готов нарастить объем производства

— Мощность переработки нашего предприятия сегодня составляет 850 тонн зерна в сутки. В месяц мы производим 14 тысяч тонн муки первого и высшего сорта, а также отруби. При необходимости можем увеличить объем выпуска до 20 тысяч тонн и выше, — рассказала по время пресс-тура замгендиректора по производству ООО «Новосибирский мелькомбинат №1» («НМК-1») Надежда Пенькова. — Сейчас работаем в спокойном режиме, повышенного спроса на муку нет. Зерна для производства достаточно. Ажиотажа мы не видим.

Сейчас около 30%, произведенной предприятием муки забирают пекарни и компании Новосибирска: АО «Хлебообъединение «Восход», ЗАО «Хлебокомбинат «Инской», АО «Бердский хлебокомбинат» и т.д., а также торговые сети. Кроме того, мелькомбинат отправляет продукцию в Иркутск, Красноярск, Владивосток, а также за Урал — в европейскую часть России. В прошлом году около 11 тысяч тонн поставил на экспорт — в КНР.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, сегодня в регионе работают 56 мукомольных предприятий, которые изготавливают продукцию из местного зерна. Объем производства зерна в регионе — 2,5 млн тонн, что на 800 тысяч тонн превышает внутренние потребности территории, с учетом животноводства и предприятий перерабатывающей промышленности.

— Неснижаемые остатки муки на складах предприятий отрасли у нас никогда не были менее 1 тысячи тонн. В настоящее время — 1200 тонн, все мукомольные предприятия работают в нормальном режиме. Выработка муки в регионе превышает ее потребление, — подчеркнул министр.

В 2019 году новосибирские мукомолы произвели 185 тысяч тонн муки — на 31% больше, чем за 2018 год. Из них на долю «НМК-1» пришлось 93 тысячи тонн. Лещенко отмечает, что в перерабатывающей промышленности региона мукомольное производство — это самый быстрорастущий сегмент. Тенденция сохраняется и в 2020 году. За январь-февраль в области изготовлена 31 тысяча тонн муки — плюс 28% к аналогичному периоду 2019 года.

— Мы некоторое время наблюдали повышенный спрос на муку в магазинах региона, но не ажиотажный. Сейчас складские запасы в торговых сетях практически восстановлены, — уточнил Евгений Лещенко. — На рынке муки происходит много разнонаправленных процессов. Примерно 50% продукции, произведенной нашими предприятиями, уходит за пределы области. При этом 40% той муки, которую используют новосибирские хлебопекарные предприятия и покупает население, завозятся к нам из других территорий. Все зависит от предпочтений покупателей.

По словам Евгения Лещенко, регион будет поддерживать поставки муки за пределы области, в том числе за рубеж, так как она является продукцией с добавленной стоимостью, то есть ее производство позволяет создавать новые рабочие места, генерирует налоги в бюджет. Надежда Панькова добавила, что «НМК-1» заинтересован в расширении поставок в европейскую часть России, в том числе в Москву, а также в экспорте своей продукции.

В хлебный холдинг кемеровского предпринимателя Сергея Беляева входят ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», ПО «Усть-Калманский элеватор», ПО «Топчихинский мелькомбинат», ООО «Мелькомбинат-1» (Новокузнецк), ООО «Мелькомбинат в Сокольниках» (бывшее ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках», Москва). В состав холдинга также входят хлебзаводы, которые производят более 1000 тонн продукции.

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