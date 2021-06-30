НМЗ «Искра» подтвердил качество и конкурентоспособность продукции на рынке

Процедура проводилась специалистами органа по сертификации «Ростех-Сертификат» (входит в АО «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех).

Регулярная оценка работы предприятий обеспечивает единый уровень качества и безопасности продукции в авиационной, космической и оборонной промышленности. Соответствие СМК стандарту показывает готовность отечественных производителей конкурировать с зарубежными компаниями и дает возможность выйти на международный рынок.

Сертификационная комиссия оценивала, насколько стабильно организация производит и поставляет продукцию и услуги, которые удовлетворяют требования потребителей, и как развивается в этом направлении. Эксперты проверяли, как составляется планирование, проводится анализ рисков и возможностей, ведется управление процессами внутри предприятия — между сотрудниками и отделами, и во вне — с партнерами и заказчиками и т.д.

«Применение системы менеджмента качества — стратегическое решение для завода, которое обеспечивает прочную основу для развития предприятия. Потенциальные преимущества от применения системы менеджмента качества, основанной на настоящем стандарте, очевидны. Завод активно и стабильно предоставляет продукцию, которая не только удовлетворяет потребности потребителей, но и соответствует законодательным и нормативным правовым требованиям», — прокомментировал Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям.

По результатам сертификационного аудита НМЗ «Искра» получил сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к разработке, производству продукции производственно-технического назначения и военной продукции соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (Система менеджмента качества) и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (Система разработки и постановки продукции на производство военной техники).