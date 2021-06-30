Новосибирская консерватория потратит почти 700 млн рублей на реставрацию

Новосибирская государственная консерватория объявила аукцион на ремонтно-реставрационные работы здания. Максимальная цена контракта составляет 699 173 407 рублей, средства выделили из федерального бюджета, сообщается на сайте госзакупок.

— До начала выполнения работ подрядчик должен получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, выданное государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, — говорится в документации об аукционе.

Согласно документации, здание «Сибдальгосторга», в котором находится консерватория, построили в 1923–1924 годах. Затем его реконструировали в 1967 году. Во время реставрации большой зал учреждения планируют приспособить для современного использования. На сцене установят новое оборудование, в большом зале разместят современную электроакустическую систему. Подрядчик должен будет отреставрировать стены здания, изменить уровень пола, обустроить гидроизоляцию и выполнить прочие ремонтные работы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.

Реставрацию необходимо выполнить в течение года с момента заключения контракта.