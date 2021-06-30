Земельный участок для второго полигона ТКО передают в экспертизу

Правительство Новосибирской области приняло решение начать геологические изыскания и другие экспертизы на земельном участке в Новосибирском районе для определения возможности расположения на нем полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в рамках реализации концессионного соглашения. Решение об этом было принято в ходе выездного совещания на земельный участок, где предполагается построить полигон с мусоросортировочным комплексом в рамках концессии на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района. При этом региональные власти готовы рассмотреть альтернативные участки, если такие предложения поступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства.

— На этом участке в 270 гектаров нужно провести все необходимые экспертизы. При этом, я вновь обращаюсь к экологической общественности с предложением, что если у них есть ясное понимание по альтернативному участку для правобережного полигона, то мы готовы его рассмотреть также максимально открыто, как это делаем здесь, — отметил замгубернатора Сергей Сёмка.

— На этом земельном участке строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, — подчеркнул Архипов.

Министр ЖКЖХ Денис Архипов добавил, что все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами.

Координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова заявила, что на этом участке, по ее мнению, нельзя размещать полигон, так как здесь произрастают коренные леса и краснокнижные растения. Однако она не смогла назвать альтернативное место для его расположения.

Напомним, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено.