Земельный участок для второго полигона ТКО передают в экспертизу

Правительство Новосибирской области приняло решение начать геологические изыскания и другие экспертизы на земельном участке в Новосибирском районе для определения возможности расположения на нем полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в рамках реализации концессионного соглашения. Решение об этом было принято в ходе выездного совещания на земельный участок, где предполагается построить полигон с мусоросортировочным комплексом в рамках концессии на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района. При этом региональные власти готовы рассмотреть альтернативные участки, если такие предложения поступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства.
— На этом участке в 270 гектаров нужно провести все необходимые экспертизы. При этом, я вновь обращаюсь к экологической общественности с предложением, что если у них есть ясное понимание по альтернативному участку для правобережного полигона, то мы готовы его рассмотреть также максимально открыто, как это делаем здесь, — отметил замгубернатора Сергей Сёмка.
— На этом земельном участке строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, — подчеркнул Архипов.
Координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова заявила, что на этом участке, по ее мнению, нельзя размещать полигон, так как здесь произрастают коренные леса и краснокнижные растения. Однако она не смогла назвать альтернативное место для его расположения.
Напомним, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено.
обсуждался еще в 2017 году. Тогда генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова поясняла, если будет принято решение о переносе объекта из Раздольного в Плотниково, то для Калининского и Заельцовского районов будет целесообразно построить еще один полигон.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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