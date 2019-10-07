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Номер телефона способен оказаться предателем, распространяющим информацию о владельце

  • 07/10/2019, 09:39
Оставлять номер своего мобильного мало знакомым людям в лучшем случае неосмотрительно. Уже на следующий день после такого поступка можно столкнуться с массой неприятностей, ведь номер становится ключом для охотника за подобной информацией к адресу прописки, зарегистрированным банковским картам и другим данным.

мобильный телефонБеззаботность в мессенджерах

При наличии номера телефона достаточно создать беседу в любом из мессенджеров, чтобы получить доступ к реальной фотографии человека. Уже с ней можно обращаться к Яндекс-картинкам, чтобы выйти на открытую страницу в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. А социальные сети позволят мошеннику узнать уже и Имя, Фамилию потенциальной жертвы.

Защититься от кражи личных данных позволяет простая предосторожность: достаточно не использовать в мессенджерах фотографий, уже размещенных на других сайтах. Дополнительно рекомендуется изменить настройки аккаунта:

  • скрывать фамилию;
  • не показывать фотографию собеседнику, не значащемуся в телефонной книге.

Опасность объявлений

Для того, чтобы выгодно продать товар или услугу, люди могут в объявлении указывать не только номер телефона, но и адрес. Мошеннику, имеющему уже 2 отправные точки, вычислить другую необходимую информацию несложно. Повысить собственную безопасность помогает указание только района или станции метро в качестве места совершения сделки. Более подробную информацию потенциальный покупатель сможет получить только при личном звонке.

Бездушные поисковики

Благодаря активному изучению объявлений у злоумышленника есть информация об имени, номере телефона и даже дополнительный контакт, что позволяет забить эту информацию в поисковую строку Гугла. Уже так можно выйти на страницу соцсети, другие сайты. Защититься просто: не использовать точную комбинацию цифр и имени, достаточно заменить цифру 0 буквой о, чтобы поисковая система не находила совпадений.

Активные пользователи соцсетей

Даже закрытый профиль не помогает полностью защитить свои данные от попадания в руки мошенников. Благодаря открытой информации можно узнать о дате рождения, месте и времени учебы, список друзей. Изучение дополнительных страниц удается установить место работы, примерный график.

Чем меньше информации в свободном доступе, тем безопаснее. Не нужно указывать, кто из друзей является таковыми в реальной жизни, а кто на самом деле родственник или коллега.

Информативные адреса страниц

Система ВКонакте позволяет присвоить странице некий никнейм вместо стандартного набора цифр id, чтобы использовать его на других сайтах. Уже эта информация позволяет выйти на форумы, где жертва что-либо обсуждала (даже анонимно). Эти же данные могут вывести мошенника на открытый профиль Инстаграма. А дальше остается проявить немного внимательности и терпения, чтобы оценить уровень дохода, количество членов семьи и т.д.

Защититься помогает сохранение стандартного адреса в ВКонтакте, отказ от связи профилей соцсетей.

Что может получить мошенник

Номер телефона, привязанный к мессенджеру, оставленный в объявлении или на странице социальной сети, способен открыть злоумышленнику информацию о:

  • самом человеке;
  • месте его работы и проживания;
  • друзьях, коллегах, членах семьи;
  • примерном уровне дохода.

Кроме мошенников обладание подобной информацией может оказаться полезным кредиторам, желающим взыскать долг, завистливым коллегам, планирующим занять вашу должность, надоедливым поклонникам.

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